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花蓮豐濱推原民酒莊合法化 輔導部落規畫體驗遊程

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
阿美族人採集天然植物將葉子搗碎取汁液，用來製作酒麴。圖／豐濱鄉公所提供
阿美族人採集天然植物將葉子搗碎取汁液，用來製作酒麴。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮豐濱鄉阿美族人保存釀酒文化，有2家原民酒莊獲得政府核准生產，讓傳統釀酒能合法化經營，同時鄉公所也輔導部落規畫體驗遊程，邀請旅人造訪東海岸，來趟釀酒小旅行。

每到阿美族豐年祭，自釀糯米酒就成為族人與祖靈連結的重要媒介，婦女採集天然植物、混和多種草藥，將葉子搗碎取汁液，與蓬萊米粉揉合發酵做出酒麴，再與糯米結合就能釀酒。為了傳承釀酒文化，去年原民會補助2千萬多元，在豐濱鄉成立酒釀文化推廣中心。

釀酒、製造酒類及販售需政府核准，豐濱鄉公所表示，在產官學界努力下，成立稻味釀小酒莊及貓公酒莊，其中稻味釀由立委高金素梅、縣議員賴國祥、縣府農業處及環保局協助，獲得財政部國庫署酒製造業設立許可，及同意生產與營運計畫。

豐濱貓公酒莊在6月16日獲得花蓮縣府「農業設施容許使用」及「簡易水保」核定函，於7月19日將建築執照申請書件函送縣府建設處審查，在取得建照後，就會向原民會申請硬體建設經費，讓酒莊得以成形。

鄉長江莉婷表示，鄉公所持續復育酒麴原料植物、傳承傳統釀酒文化，並於港口村、豐濱村成立田間教室，推動用手眼認識植物及文化意涵，並輔導部落小旅遊的體驗行程，讓遊客以認識自然人文為出發點，了解阿美族人與酒的各種生活故事。

江莉婷說，在體驗遊程中，光是植物就藏有學問，像是「大葉田香」是自製酒釀重要角色，過去生長於田間，不同的酒釀師會用毛柿葉、檳榔葉、紅梗九層塔及柚子葉等植物搭配使用，以獨特配方比例呈現不同風味的糯米酒，深切體會祖先智慧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

阿美族以植物及草藥製作而成酒麴，用來釀造糯米酒。圖／豐濱鄉公所提供
阿美族以植物及草藥製作而成酒麴，用來釀造糯米酒。圖／豐濱鄉公所提供
阿美族婦女採集天然植物、混和多種草藥，與蓬萊米粉揉合發酵做出酒麴，再與糯米結合就能釀酒。圖／豐濱鄉公所提供
阿美族婦女採集天然植物、混和多種草藥，與蓬萊米粉揉合發酵做出酒麴，再與糯米結合就能釀酒。圖／豐濱鄉公所提供

阿美族 花蓮 高金素梅

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