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基隆發展觀光 林右昌：遊客量夠多了 要朝高值化發展

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天舉辦「基隆X日本地方亮點」分享會，市長林右昌（立者）說，基隆觀光應朝高值化、精緻化、深度化和多元化發展。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦「基隆X日本地方亮點」分享會，市長林右昌（立者）說，基隆觀光應朝高值化、精緻化、深度化和多元化發展。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今天舉辦「基隆X日本地方亮點」分享會，安排正濱色彩屋到和平島廊帶創生業者，與日本秋田、福井創生團體交流。基隆市長林右昌說，基隆未來都市發展、觀光，應該高值化、精緻化、深度化和多元化，希望在地業者透過分享經驗，啟發新構想，推動觀光發展。

基市府將舊正濱派出所改造為旅客服務中心，未來將委外營運。觀光及城市行銷處今天在舊派出所2樓舉辦地方亮點分享會，並在3樓推出「基隆X日本地方亮點成果展」，展期到14日。

觀銷處長曾姿雯說，基隆市這幾年都有滿多年輕人返鄉，市府規畫正濱及和平島、太平山城、義二路商圈、孝三路4大創新基地。其中正濱及和平島地區以發展觀光為主軸，這幾年色彩屋已成重要觀光地點，環繞漁港也有很多年輕人返鄉。

曾姿雯表示，市府希望藉由觀光串聯的概念，推動正濱及和平島地區地方創生，創造商機。日本這幾年推動地方創生不遺餘力，希望透過台日經驗分享跟交流，讓本地業者汲取國外經驗，提供未來發展參考。

林右昌說，遊客在基隆市可以在車程10分鐘內到達下一個景點，這是台灣其他城市沒有的優勢。基隆可以在很密集的區域裡面，提供多元且深入的觀光或城市體驗。

林右昌認為，基隆推動觀光，不需要去跟人家比量，因為7年多來基隆的遊客人數已經夠多了，比較重要的是透過地方創生，利用有限的空間、城市的條件，提供更高值、更有深度、更多元、更精緻的城市體驗和遊程。

這場分享會邀請日本秋田縣秋田犬保存會、福井縣坂井巿竹田文化共榮會以及日本地方創生設計大師梅原真，分享日本經驗。本地參加者包括和平島公園經理蔡秋晨、阿拉寶灣部落青年陳亭妤、星濱山共創工作室業者林書豪，交流雙方地方創生經驗。

基市府計畫將舊正濱派出所改造成遊客服務中心，未來開放後，民眾可在頂樓眺望美景。記者邱瑞杰／攝影
基市府計畫將舊正濱派出所改造成遊客服務中心，未來開放後，民眾可在頂樓眺望美景。記者邱瑞杰／攝影
基市府計畫將舊正濱派出所改造成遊客服務中心，未來開放後，民眾可在頂樓眺望美景。記者邱瑞杰／攝影
基市府計畫將舊正濱派出所改造成遊客服務中心，未來開放後，民眾可在頂樓眺望美景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天安排正濱、和平島創生業者，與日本秋田、福井創生團體交流，推動地方觀光。圖為正濱漁港色彩屋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天安排正濱、和平島創生業者，與日本秋田、福井創生團體交流，推動地方觀光。圖為正濱漁港色彩屋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天安排正濱、和平島創生業者，與日本秋田、福井創生團體交流，推動地方觀光。圖為正濱漁港色彩屋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天安排正濱、和平島創生業者，與日本秋田、福井創生團體交流，推動地方觀光。圖為正濱漁港色彩屋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在舊正濱派出所3樓舉辦「基隆X日本地方創生成果展」，基隆市長林右昌（右）讚揚業者推出的作品。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在舊正濱派出所3樓舉辦「基隆X日本地方創生成果展」，基隆市長林右昌（右）讚揚業者推出的作品。記者邱瑞杰／攝影

日本 和平島

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