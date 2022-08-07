基隆發展觀光 林右昌：遊客量夠多了 要朝高值化發展

基隆市政府今天舉辦「基隆X日本地方亮點」分享會，安排正濱色彩屋到和平島廊帶創生業者，與日本秋田、福井創生團體交流。基隆市長林右昌說，基隆未來都市發展、觀光，應該高值化、精緻化、深度化和多元化，希望在地業者透過分享經驗，啟發新構想，推動觀光發展。

基市府將舊正濱派出所改造為旅客服務中心，未來將委外營運。觀光及城市行銷處今天在舊派出所2樓舉辦地方亮點分享會，並在3樓推出「基隆X日本地方亮點成果展」，展期到14日。

觀銷處長曾姿雯說，基隆市這幾年都有滿多年輕人返鄉，市府規畫正濱及和平島、太平山城、義二路商圈、孝三路4大創新基地。其中正濱及和平島地區以發展觀光為主軸，這幾年色彩屋已成重要觀光地點，環繞漁港也有很多年輕人返鄉。

曾姿雯表示，市府希望藉由觀光串聯的概念，推動正濱及和平島地區地方創生，創造商機。日本這幾年推動地方創生不遺餘力，希望透過台日經驗分享跟交流，讓本地業者汲取國外經驗，提供未來發展參考。

林右昌說，遊客在基隆市可以在車程10分鐘內到達下一個景點，這是台灣其他城市沒有的優勢。基隆可以在很密集的區域裡面，提供多元且深入的觀光或城市體驗。

林右昌認為，基隆推動觀光，不需要去跟人家比量，因為7年多來基隆的遊客人數已經夠多了，比較重要的是透過地方創生，利用有限的空間、城市的條件，提供更高值、更有深度、更多元、更精緻的城市體驗和遊程。