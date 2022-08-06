「與雲門共舞」首場跳進花蓮火車站 近千民眾欣賞

雲門舞集再次跳進花蓮，今天下午在花蓮火車站前洄瀾廣場翩翩起舞，不只可近距離欣賞雲門經典作品選粹，還可上台共舞，相當難得，吸引近千民眾報名，明天下午還有一場演出。

國泰雲門隨行吧「與雲門共舞」社區巡演，8月起每周末前進一個城市，共演出8場。首場從花蓮開始，今、明兩天下午4時，在花蓮火車站前起舞，這是雲門舞集時隔3年，再度帶著高水準的舞作來到花蓮獻藝，也是第一次在火車站前演出。

今天下午4時不到，火車站前陸續湧入人潮，不少民眾帶著家人、朋友一同前來，或席地而坐，或坐在階梯上，靜靜欣賞舞者在洄瀾廣場結合山稜意象、拼接木構的迎賓傘下起舞。

呂小姐和妹妹首次有機會親眼看到雲門舞集演出，都覺得很開心。呂小姐說，在火車站這種日常生活空間中欣賞舞作，覺得舞蹈變得很親切，她的妹妹也被邀上台共舞，既緊張也很興奮。

雲門舞集表示，雲門與國泰金控攜手合作超過20年，從校園、社區巡演，到上萬人的戶外公演，希望讓更多觀眾感受跳舞和參與藝術的快樂。今年結合全新品牌系列活動「國泰雲門隨行吧」，持續深入全台各地的公共空間。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，公共空間雖然常有人潮來來往往，但人與人間不一定會產生連結，透過舞蹈和民眾交流，讓民眾走出戶外，從生活中發現藝術。