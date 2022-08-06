蔡適應參加和平地區豐年祭 提醒申請租金補助31日截止
民進黨基隆市長參選人蔡適應今天參加和平地區豐年祭，提及行政院300億的租金補貼方案時說，他在立法院協助方案通過，不只名額資格更寬鬆，申請方式也更加簡便，提醒符合資格的原住民，在8月31日前提出申請。
基隆市和平地區原住民生活教育協進會今在和平島龍目井後方空地，舉辦豐年祭暨育樂系列活動。頭目胡信男熱情蔡適應、市議員陳明建、基市府觀光及城市行銷處曾姿雯等人，一起跳舞歡慶豐年祭，傳承原住民文化傳統。
蔡適應表示，過去他走訪各個地區豐年祭，都受到原住民朋友熱情歡迎。行政院編列300億推出租金補貼方案，減輕租屋族群負擔，提醒符合資格的原住民上網提出申請，申請網址為https://has.cpami.gov.tw/house300e/front/applyAInfo。
蔡適應說，他和基隆市長林右昌、議員陳明建合作，興建停車場改善和平島周邊的停車問題，活絡地方觀光，讓和平島假日的遊客增加，成為北台灣的亮點。
針對中共在台灣周邊海域舉辦軍事演習，蔡適應認為，中國試射飛彈影響漁場資源，置漁民作業安全不顧，破壞區域穩定。演習區域在北方三島，做為基隆市長參選人一定要站出來為漁民發聲、捍衛市民的權益，絕對不能退縮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言