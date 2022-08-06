蔡適應參加和平地區豐年祭 提醒申請租金補助31日截止

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天參加和平地區豐年祭，提及行政院300億的租金補貼方案時說，他在立法院協助方案通過，不只名額資格更寬鬆，申請方式也更加簡便，提醒符合資格的原住民，在8月31日前提出申請。

基隆市和平地區原住民生活教育協進會今在和平島龍目井後方空地，舉辦豐年祭暨育樂系列活動。頭目胡信男熱情蔡適應、市議員陳明建、基市府觀光及城市行銷處曾姿雯等人，一起跳舞歡慶豐年祭，傳承原住民文化傳統。

蔡適應表示，過去他走訪各個地區豐年祭，都受到原住民朋友熱情歡迎。行政院編列300億推出租金補貼方案，減輕租屋族群負擔，提醒符合資格的原住民上網提出申請，申請網址為https://has.cpami.gov.tw/house300e/front/applyAInfo。

蔡適應說，他和基隆市長林右昌、議員陳明建合作，興建停車場改善和平島周邊的停車問題，活絡地方觀光，讓和平島假日的遊客增加，成為北台灣的亮點。