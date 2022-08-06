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蔡適應參加和平地區豐年祭 提醒申請租金補助31日截止

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人蔡適應（左一）今天參加和平地區豐年祭，並提醒符合資格原住民申請租金補貼。圖／蔡適應服務處提供
民進黨基隆市長參選人蔡適應（左一）今天參加和平地區豐年祭，並提醒符合資格原住民申請租金補貼。圖／蔡適應服務處提供

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天參加和平地區豐年祭，提及行政院300億的租金補貼方案時說，他在立法院協助方案通過，不只名額資格更寬鬆，申請方式也更加簡便，提醒符合資格的原住民，在8月31日前提出申請。

基隆市和平地區原住民生活教育協進會今在和平島龍目井後方空地，舉辦豐年祭暨育樂系列活動。頭目胡信男熱情蔡適應、市議員陳明建、基市府觀光及城市行銷處曾姿雯等人，一起跳舞歡慶豐年祭，傳承原住民文化傳統。

蔡適應表示，過去他走訪各個地區豐年祭，都受到原住民朋友熱情歡迎。行政院編列300億推出租金補貼方案，減輕租屋族群負擔，提醒符合資格的原住民上網提出申請，申請網址為https://has.cpami.gov.tw/house300e/front/applyAInfo

蔡適應說，他和基隆市長林右昌、議員陳明建合作，興建停車場改善和平島周邊的停車問題，活絡地方觀光，讓和平島假日的遊客增加，成為北台灣的亮點。

針對中共在台灣周邊海域舉辦軍事演習，蔡適應認為，中國試射飛彈影響漁場資源，置漁民作業安全不顧，破壞區域穩定。演習區域在北方三島，做為基隆市長參選人一定要站出來為漁民發聲、捍衛市民的權益，絕對不能退縮。

民進黨基隆市長參選人蔡適應（左一）今天參加和平地區豐年祭，並提醒符合資格原住民申請租金補貼。圖／蔡適應服務處提供
民進黨基隆市長參選人蔡適應（左一）今天參加和平地區豐年祭，並提醒符合資格原住民申請租金補貼。圖／蔡適應服務處提供
民進黨基隆市長參選人蔡適應（左一）今天參加和平地區豐年祭，並提醒符合資格原住民申請租金補貼。圖／蔡適應服務處提供
民進黨基隆市長參選人蔡適應（左一）今天參加和平地區豐年祭，並提醒符合資格原住民申請租金補貼。圖／蔡適應服務處提供

蔡適應 原住民

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