返鄉分享新書 Kolas：沒有爸爸的父親節心中五味雜陳

父親節前夕，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天下午在花蓮政大書城，分享新書「愛是一條線」，也分享她對已逝父親的情感。導讀時想到父親一度哽咽啜泣，她感性地說，今年是第一次沒有爸爸的父親節，特別五味雜陳，希望透過這本書，讓有相同生命經驗的人得到安慰。

Kolas的父親去年10月30日過世，她以「愛是一條線」追念父親，書名源於她的父親在人生最後時刻，告訴她「妳知道嗎，耶穌告訴我『愛是一條線』」。她今天下午在政大書城花蓮店分享新書，並導讀讓她最感動的章節，她的叔叔也到場支持。

「寫這本書是為了想念父親」，Kolas說，人的死亡是難免的，要學會面對它，再愛的人都會離開你，要用不同的方式記念他、懷念他。父親的離開讓她非常難過，後來決定好好面對自己的情緒，把眼淚化成文字。

她在導讀時因思念父親而啜泣，她說，人生的過程中一定都面對過失去，但沒人知道如何面對，就好像她今天都還覺得是第一次看到這本書的文字，「這種傷痛都還是新的一樣」。父親說「愛是一條線」，或許不知道會被帶到哪裡，但時刻到來就會發現，愛就在那裡。