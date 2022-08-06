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耶穌升空了！ 台東熱氣球嘉年華推出多顆造型球吸晴

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
2022台灣熱氣球嘉年華本周推出多顆新造型球，來自巴西的耶穌造型球非常受到歡迎。記者卜敏正／翻攝
2022台灣熱氣球嘉年華本周推出多顆新造型球，來自巴西的耶穌造型球非常受到歡迎。記者卜敏正／翻攝

2022台灣國際熱氣球嘉年華進入最後1周，鹿野高台本周推出來自巴西，仿里約熱內盧耶穌像的「耶穌球」，及「小飛機」、「山魈」造型球，其中耶穌球升起高約42米、15層樓高，成為近日最受歡迎的造型熱氣球。

台東縣府舉辦「2022台灣國際熱氣球嘉年華」進入最後倒數，主辦單位昨晚在縣立體育館，舉辦熱氣球光雕音樂會，結合300架無人機展演，吸引近萬人到場，會後大讚表演精彩、期待再辦一場，另鹿野高台新推出「耶穌」造型球，也成為近期討論度極高話題。

天際航空公關協理陳怡伶表示，耶穌造型球由巴西熱氣球業者2017年製作，造型是仿里約熱內盧耶穌像，該耶穌像高38米，熱氣球高達42米、約15層樓高，2018年環遊世界展演時也曾到過台灣。

陳怡伶說，耶穌造型球臉部造型相當細緻，整顆球從設計到完工花了1年多，受疫情影響已超過2年沒有出國，今年也只僅參與台東熱氣球活動，另2顆來自巴西的「小飛機球」、「山魈球」也相當有特色。

她說，「山魈球」造型就是電影獅子王裡的「拉飛奇」，這棵造型球來台灣前才剛剛試飛成功、通過申請，這次來台是全球首演，另外要說明的是，無論耶穌或山魈等造型球，因為製作價格高、乘載重量低，含駕駛只能乘載3人，為減少短時間充放氣磨損，主要只提供展演，不提供繫留及自由飛。

2022台灣熱氣球嘉年華，昨晚光雕音樂會搭配無人機展演，吸引萬人入場參觀。記者卜敏正／攝影
2022台灣熱氣球嘉年華，昨晚光雕音樂會搭配無人機展演，吸引萬人入場參觀。記者卜敏正／攝影
2022台灣熱氣球嘉年華本周推出多顆新造型球，來自巴西的耶穌造型球非常受到歡迎。記者卜敏正／翻攝
2022台灣熱氣球嘉年華本周推出多顆新造型球，來自巴西的耶穌造型球非常受到歡迎。記者卜敏正／翻攝
2022台灣熱氣球嘉年華本周推出多顆新造型球，來自巴西的耶穌造型球非常受到歡迎。記者卜敏正／翻攝
2022台灣熱氣球嘉年華本周推出多顆新造型球，來自巴西的耶穌造型球非常受到歡迎。記者卜敏正／翻攝
2022台灣熱氣球嘉年華，昨晚光雕音樂會搭配無人機展演，吸引萬人入場參觀。記者卜敏正／攝影
2022台灣熱氣球嘉年華，昨晚光雕音樂會搭配無人機展演，吸引萬人入場參觀。記者卜敏正／攝影

耶穌 熱氣球嘉年華 巴西

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