花蓮南華部落聚會所啟用 供族人歲時祭儀活動場地
中央補助花蓮吉安鄉興建南華部落聚會所，歷經1年工期，今天落成啟用。原民會副主任委員谷縱．喀勒芳安說，是吉安鄉第2座完工啟用的聚會所，提供當地族人歲時祭儀活動場地。
南華部落聚會所今天舉行啟用剪綵儀式，谷縱．喀勒芳安（Qucung Qalavangan）、國民黨籍立委鄭天財、花蓮縣長徐榛蔚及在地民意代表等人出席。谷縱．喀勒芳安指出，聚會所可解決部落族人聚會空間不足的問題，提供優質的文化場域，是當地民眾重要的聚會空間。
南華部落聚會所占地約80坪，設有戶外廣場、聚會所及廁所等，建物設計結合阿美族圖騰、太魯閣祖靈之眼圖騰，總經費約新台幣1500萬元。
谷縱．喀勒芳安表示，為加速興建部落聚會所，行政院運用花東基金核定花蓮縣政府辦理2期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，規畫總經費約4.5億元，預計民國112年前將完成35座部落聚會所，目前已完成10座。
谷縱．喀勒芳安說，吉安鄉共12座部落聚會所獲中央核定補助，連同108年完工的慶豐部落聚會所，今天落成啟用的南華部落聚會所是第2座，還有10座正在辦理興建計畫或設計規畫中。
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