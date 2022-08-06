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基市表揚模範父親好人好事代表 16人齊聚市府享榮耀

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影

基隆市7個行政區和原住民族共16名模範父親、好人好事代表，今天下午齊聚市府接受市長林右昌表揚。被稱為基隆「祖師級」捏麵人謝源張，創立雞籠米雕藝術學會，傳承米雕技藝薪火，獲選仁愛區好人好事。今天頒獎典禮有安排摸彩助興，謝源張中了首獎「市長獎」。

再過兩天就是父親節，基隆市各區公所先前各自舉辦餐會，表揚各里和原住民族選出的模範父親、好人好事代表。各區再選出區代表，今天在市府4樓會議室接受表揚。

今天模範父親得獎名人為原住民族王清和、七堵區周建福、暖暖區姜修理、中山區王春龍、中正區謝金龍、安樂區鄭春明、仁愛區甘清良、信義區張亞武。好人好事代表名單為原住民族廖錦來、中正區鄭駱妙玉、暖暖區許世雄、仁愛區謝源張、中山區莊美金、安樂區林邱郁芬、信義區郭建皇、七堵區吳月琴。

林右昌說，慈濟證嚴法師靜在思語中說，世上有兩件事不能等，一是孝順，二是行善。孝道是一切德行的根本，行善是推己及人的崇高表現，因此要向今年的得獎人表示最深的敬意。百善孝為先，能盡孝才能行善。行孝要及時，能夠盡孝，自然對弱勢也會特別關懷，離善也就不遠了。

今年16名受獎人中，七堵區今年69歲的模範父親周建福，幼年罹患小兒麻痺症導致左腳萎縮，但身為長子的他未自暴自棄，反而更加努力，克服肢體障礙。18歲時父親過世，休學幫助家計，照顧弟妹成長。

周建福成家之後，與妻子生育一對子女，兒子目前任職基市府，女兒在台灣高鐵工作，已不需他操心。周建福夫婦目前經營雜貨店，用心照顧年邁的母親。

基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天表揚各區和原住民模範父親、好人好事代表，基隆市長林右昌夫婦和受獎人合影。記者邱瑞杰／攝影

原住民 基隆 林右昌 父親節

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