基市表揚模範父親好人好事代表 16人齊聚市府享榮耀
基隆市7個行政區和原住民族共16名模範父親、好人好事代表，今天下午齊聚市府接受市長林右昌表揚。被稱為基隆「祖師級」捏麵人謝源張，創立雞籠米雕藝術學會，傳承米雕技藝薪火，獲選仁愛區好人好事。今天頒獎典禮有安排摸彩助興，謝源張中了首獎「市長獎」。
再過兩天就是父親節，基隆市各區公所先前各自舉辦餐會，表揚各里和原住民族選出的模範父親、好人好事代表。各區再選出區代表，今天在市府4樓會議室接受表揚。
今天模範父親得獎名人為原住民族王清和、七堵區周建福、暖暖區姜修理、中山區王春龍、中正區謝金龍、安樂區鄭春明、仁愛區甘清良、信義區張亞武。好人好事代表名單為原住民族廖錦來、中正區鄭駱妙玉、暖暖區許世雄、仁愛區謝源張、中山區莊美金、安樂區林邱郁芬、信義區郭建皇、七堵區吳月琴。
林右昌說，慈濟證嚴法師靜在思語中說，世上有兩件事不能等，一是孝順，二是行善。孝道是一切德行的根本，行善是推己及人的崇高表現，因此要向今年的得獎人表示最深的敬意。百善孝為先，能盡孝才能行善。行孝要及時，能夠盡孝，自然對弱勢也會特別關懷，離善也就不遠了。
今年16名受獎人中，七堵區今年69歲的模範父親周建福，幼年罹患小兒麻痺症導致左腳萎縮，但身為長子的他未自暴自棄，反而更加努力，克服肢體障礙。18歲時父親過世，休學幫助家計，照顧弟妹成長。
周建福成家之後，與妻子生育一對子女，兒子目前任職基市府，女兒在台灣高鐵工作，已不需他操心。周建福夫婦目前經營雜貨店，用心照顧年邁的母親。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言