快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭單親爸兼母職育4子女 今年獲模範父親、勞工雙殊榮

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今年表揚最年輕的模範父親魏延庭（中），父兼母職、做兩份工作，獨自養育4名子女，今年也獲選宜蘭縣模範勞工。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府今年表揚最年輕的模範父親魏延庭（中），父兼母職、做兩份工作，獨自養育4名子女，今年也獲選宜蘭縣模範勞工。記者林佳彣／攝影

父親節即將到來，宜蘭縣政府今舉辦111年度模範父親代表表揚典禮，14位爸爸在家人陪伴下盛裝出席，縣長林姿妙親自頒獎祝賀。其中最年輕獲獎者43歲魏延庭，父兼母職、做兩份工作，獨自養育4名子女，今年也獲選宜蘭縣模範勞工。

魏延庭與妻離異後，一肩扛起2兒、2女的照顧之責。「我覺得虧欠他們」，魏延庭教育子女少責罵、多溝通，4個孩子最大讀高中，最小為國小生；魏延庭平時教導他們手足關係要好，生活上彼此照顧，也要長子作為弟妹榜樣。大兒子說，會盡量打掃家裡不讓爸爸擔心，一回家就能休息，自己努力讀書、找份好工作，以回饋父親辛勞。

「我盡力去做」，魏延庭凌晨1點到早上9點先到果菜市場，10點再到便當店打包、外送，一天睡眠5、6小時，家中開銷仰賴其兩份工作與宜蘭家扶中心等社會資源的幫助。

魏延庭年初車禍釀鎖骨骨折，休息1週隨即重返職場，他努力工作受肯定，今年獲選模範勞工，且不畏生活困境砥礪向前的精神，更榮獲模範父親。他心願是希望身體健康，「不要有什麼差錯」，畢竟孩子求學階段需爸爸陪伴，也盼孩子和睦相處，未來有一份穩定收入的工作。

今年14位模範父親由各鄉鎮市公所、宜蘭縣原住民事務所、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會宜蘭分事務所推薦，85歲豊添財最年長、林火元、簡瑞平、駱慶光、陳德銘、江錦盛、林建樑、邱正義、王得利、林盛茂、張輝豊、楊炎輝、汪仁明，以及魏延庭。

另外，宜蘭市公所今天舉辦「宜蘭市111年模範父親暨好人好事代表表揚」。91歲東門里戴子琦是獲選者中最年長，早年在軍中擔任軍醫，後來自己開業，與曾獲宜蘭市模範母親的妻子林愛育有3名女兒，服務人群，各為社會中堅，其中二女兒戴永華現為聯合報宜蘭特派員。

宜蘭縣政府今舉辦111年度模範父親代表表揚典禮，獲獎爸爸張輝豊在家人陪伴下盛裝出席，縣長林姿妙親自頒獎祝賀。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府今舉辦111年度模範父親代表表揚典禮，獲獎爸爸張輝豊在家人陪伴下盛裝出席，縣長林姿妙親自頒獎祝賀。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左4）頒獎予模範父親魏延庭（右4）。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左4）頒獎予模範父親魏延庭（右4）。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府今表揚14位模範父親，分別為豊添財、林火元、簡瑞平、駱慶光、陳德銘、江錦盛、林建樑、邱正義、王得利、林盛茂、張輝豊、楊炎輝、汪仁明，以及魏延庭。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今表揚14位模範父親，分別為豊添財、林火元、簡瑞平、駱慶光、陳德銘、江錦盛、林建樑、邱正義、王得利、林盛茂、張輝豊、楊炎輝、汪仁明，以及魏延庭。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 父親節

延伸閱讀

在家講族語、傳LINE用族語拼音 他們獲選族語模範父親

高市25位模範父親風光領獎 現場親友團爆棚

表揚49位模範父親 黃偉哲「爸爸不太會講話但很可靠」

影／表揚族語模範父親 蘇貞昌親自頒獎

相關新聞

熱氣球嘉年華 巴西耶穌超吸睛

2022台灣國際熱氣球嘉年華進入最後倒數，近期推出來自巴西、仿里約熱內盧耶穌像的「耶穌球」，及小飛機、山魈、貓王造型球都...

模範父獨養4兒女 凌晨就上工

父親節即將到來，宜蘭縣政府昨舉辦111年度模範父親代表表揚典禮，14位爸爸在家人陪伴下盛裝出席，縣長林姿妙親自頒獎祝賀。...

模範父親周建福 18歲撐起家

今年基隆市16名模範父親、好人好事代表，昨在市府接受市長林右昌表揚。被稱為基隆「祖師級」捏麵人謝源張，創立雞籠米雕藝術學...

Kolas新書紀念爸爸 徐榛蔚表揚模範父親

父親節前夕，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨分享新書「愛是一條線」，也分享她對已逝父親的...

返鄉分享新書 Kolas：沒有爸爸的父親節心中五味雜陳

父親節前夕，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天下午在花蓮政大書城，分享新書「愛是一條線」...

耶穌升空了！ 台東熱氣球嘉年華推出多顆造型球吸晴

2022台灣國際熱氣球嘉年華進入最後1周，鹿野高台本周推出來自巴西，仿里約熱內盧耶穌像的「耶穌球亅，及「小飛機」、「山魈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。