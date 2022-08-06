宜蘭單親爸兼母職育4子女 今年獲模範父親、勞工雙殊榮

父親節即將到來，宜蘭縣政府今舉辦111年度模範父親代表表揚典禮，14位爸爸在家人陪伴下盛裝出席，縣長林姿妙親自頒獎祝賀。其中最年輕獲獎者43歲魏延庭，父兼母職、做兩份工作，獨自養育4名子女，今年也獲選宜蘭縣模範勞工。

魏延庭與妻離異後，一肩扛起2兒、2女的照顧之責。「我覺得虧欠他們」，魏延庭教育子女少責罵、多溝通，4個孩子最大讀高中，最小為國小生；魏延庭平時教導他們手足關係要好，生活上彼此照顧，也要長子作為弟妹榜樣。大兒子說，會盡量打掃家裡不讓爸爸擔心，一回家就能休息，自己努力讀書、找份好工作，以回饋父親辛勞。

「我盡力去做」，魏延庭凌晨1點到早上9點先到果菜市場，10點再到便當店打包、外送，一天睡眠5、6小時，家中開銷仰賴其兩份工作與宜蘭家扶中心等社會資源的幫助。

魏延庭年初車禍釀鎖骨骨折，休息1週隨即重返職場，他努力工作受肯定，今年獲選模範勞工，且不畏生活困境砥礪向前的精神，更榮獲模範父親。他心願是希望身體健康，「不要有什麼差錯」，畢竟孩子求學階段需爸爸陪伴，也盼孩子和睦相處，未來有一份穩定收入的工作。

今年14位模範父親由各鄉鎮市公所、宜蘭縣原住民事務所、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會宜蘭分事務所推薦，85歲豊添財最年長、林火元、簡瑞平、駱慶光、陳德銘、江錦盛、林建樑、邱正義、王得利、林盛茂、張輝豊、楊炎輝、汪仁明，以及魏延庭。

另外，宜蘭市公所今天舉辦「宜蘭市111年模範父親暨好人好事代表表揚」。91歲東門里戴子琦是獲選者中最年長，早年在軍中擔任軍醫，後來自己開業，與曾獲宜蘭市模範母親的妻子林愛育有3名女兒，服務人群，各為社會中堅，其中二女兒戴永華現為聯合報宜蘭特派員。