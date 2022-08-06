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宜蘭長壽鄉推銀髮運動 三星首座槌球公園今啟用

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
三星鄉公所盤點鄉內閒置土地，將龍泉福德廟周邊土地整建，斥資250萬元打造成「龍泉槌球公園」。圖／三星鄉公所提供
三星鄉公所盤點鄉內閒置土地，將龍泉福德廟周邊土地整建，斥資250萬元打造成「龍泉槌球公園」。圖／三星鄉公所提供

宜蘭縣三星鄉邁入超高齡社會，公所為提供鄉親更多運動場域，整建龍泉福德廟周邊土地成鄉內首座槌球公園，今天啟用也舉辦健走活動，吸引不少民眾共襄盛舉。鄉長李志鏞表示，槌球是較為和緩不刺激的運動，鼓勵長者可從三星街上徒步10分鐘到公園打球。

根據縣府民政處7月統計，宜蘭縣65歲以上老年人口占比18.34%，三星鄉21.18%是超高齡地區第二高，其百歲以上人口比率0.0517%更是居全縣之冠，可謂宜蘭縣的長壽鄉。

三星地區近來盛行打槌球，越來越多民眾從事這項和緩運動。有鑑於此，公所盤點鄉內閒置土地，將龍泉福德廟周邊土地整建，斥資250萬元打造成「龍泉槌球公園」。

龍泉槌球公園占地1500平方公尺，設有供2隊10人對打的槌球場、健行步道及遊憩區；公所將既有溜滑梯、單槓等遊戲設施換新，也增設滑步機等體健設施。

三星鄉公所表示，為推廣老少閒宜的槌球運動，不只免費借用槌球工具，5人即可組隊，即使不會打也能向公所預約教練教學不收費。鄉長李志鏞說，和緩的槌球運動適合銀髮族，可增強心肺功能、促進血液循環，鼓勵長者從三星街上徒步10分鐘到公園打球。

公所今天舉辦「健康樂活大三星－龍泉槌球公園啟用暨健走趣」活動，雙義社區理事長吳真道率領6支槌球隊到場示範賽，氣氛熱絡，也有不少三星鄉親一早沿著安農溪畔健走，前500名完成者還有運動帽和蛋糕捲免費拿。

今日好天氣，不少民眾一大早齊聚三星，沿著安農溪畔開心健走。圖／三星鄉公所提供
今日好天氣，不少民眾一大早齊聚三星，沿著安農溪畔開心健走。圖／三星鄉公所提供
三星鄉公所今天舉辦「健康樂活大三星－龍泉槌球公園啟用暨健走趣」活動，吸引不少民眾共襄盛舉。圖／三星鄉公所提供
三星鄉公所今天舉辦「健康樂活大三星－龍泉槌球公園啟用暨健走趣」活動，吸引不少民眾共襄盛舉。圖／三星鄉公所提供
今日好天氣，不少民眾一大早齊聚三星，沿著安農溪畔開心健走。圖／三星鄉公所提供
今日好天氣，不少民眾一大早齊聚三星，沿著安農溪畔開心健走。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉首座槌球公園「龍泉槌球公園」今天啟用。圖／三星鄉公所提供
宜蘭縣三星鄉首座槌球公園「龍泉槌球公園」今天啟用。圖／三星鄉公所提供

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