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台東南迴藝術季將登場 「最美候車亭」縣長臉書搶先曝光！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東「南迴藝術季」將於21日登場，由於裝置藝術作品大受好評，縣長饒慶鈴忍不住在臉書搶先PO上一張「最美候車亭」裝置藝術品，預告今年南迴藝術季精彩可期。圖／擷取自饒慶鈴臉書
台東「南迴藝術季」將於21日登場，由於裝置藝術作品大受好評，縣長饒慶鈴忍不住在臉書搶先PO上一張「最美候車亭」裝置藝術品，預告今年南迴藝術季精彩可期。圖／擷取自饒慶鈴臉書

今年邁入第4年的台東「南迴藝術季」將於21日登場，由於裝置藝術作品大受好評，縣長饒慶鈴忍不住在臉書搶先PO上一張「最美候車亭」裝置藝術品，預告今年南迴藝術季精彩可期。

饒慶鈴在臉書貼文說，「南迴最美候車亭」，這是由建築師陳宣誠打造的微光懸亭，絢麗奢華的色彩、包圍著略顯陳舊的大溪國小候車亭，傳遞在地的溫暖與守護孩子的心意。

她預告即日起南迴藝術季9件作品將陸續完成，除了在南迴各鄉鎮外，今年也會有1件作品設在台東森林公園，讓台東處處是藝術，轉角都是美，期待大家來台東打卡追作品。

縣府辦理的「南迴藝術季」活動，從2018年開始今年邁入第4個年頭，邀請國內外知名藝術家結合在地人文風情，創作出一件件令人驚艷的地景裝置藝術品，吸引大批民眾朝聖。

像是去年的位於作品「通往天堂的階梯」和太麻里鄉曙光園區的「巨人」已成為南迴觀光打卡景點。延續去年模式，今年裝置藝術季的作品，從南迴最南端的達仁鄉，到最北端的太麻里鄉都有。

縣府文化處表示，今年作品有在山上的，有在海邊的，也有在部落一偶，可以讓民眾有尋找寶藏的樂趣，還可以探訪南迴4鄉不同風情。但呼籲民眾不要任意觸碰或移動作品，維護作品完整性。

裝置藝術 台東 饒慶鈴

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