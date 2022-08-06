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高溫少雨花蓮農作紛傳災情 光復油茶樹提報現金救助
花蓮7月高溫少雨，農作物紛傳旱情，繼瑞穗茶樹後，10月就要採收的光復鄉油茶樹10月也傳受災，植株枝葉枯萎、果實乾裂，縣府農業處勘災後已向農委會提報，爭取天然災害現金救助。
花蓮7月一度連續20多天未降雨，氣溫還屢屢飆破40度，中南區不少農作物都受到影響。瑞穗茶樹日前獲農委會公告現金救助，目前正在受理申請，緊接著光復鄉油茶樹也傳出災情。
縣府農業處長陳淑雯說，光復鄉油茶樹種植面積約21公頃，每年10月中旬進入採收季節，一直到11月下旬，以銷售油茶籽為主。近日接獲農友及公所通報，植株陸續出現枝葉枯萎、果實乾裂情況，5日邀請茶業改良場台東分場、農糧署東區分署到光復鄉勘災，確認約有5公頃受害，損害程度達25%。
農業處已依農業天然災害救助辦法，向農委會爭取現金救助，希望降低農友損失。
縣內接連有農作物因乾旱傳出災損，農業處提醒農友，若發現農作物生長異常，務必主動通報，縣府會第一時間邀集相關單位勘災，確認受災程度；也請鄉鎮公所接獲通報會，應現勘及拍照取證，協助農友儘早復耕、申請救助。
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