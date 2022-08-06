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在地尋寶活動！林管處開放台東海灘徒手檢漂流木
台東林管理處今天公告，自本月8日至中央氣象局發布，下次台東轄區有陸上颱風警報或豪雨特報為止，開放徒手撿拾轄管海岸地區保安林漂流木，但不開放使用機具；開放撿拾期間知本、成功及大武工作站設檢查站，撿拾漂流木後請先到指定檢查站登記。
台東在地林姓住民說，開放撿漂流木是地尋寶的機會，雖然多數大件、好的漂流木多已經被收走，但仍然可以撿拾到一些小型、特殊造型漂流木，經過重新打磨、創意雕刻後，有機會賣到不錯價格。
台東林管處表示，漂流木開放自由撿拾期間，撿拾漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印，若屬森林法第52條第4項所訂定貴重木紅檜、臺灣扁柏、臺灣肖楠、臺灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（臺灣紅豆杉）、櫸（臺灣櫸）、烏心石、牛樟、臺灣檫樹、黃連木、毛柿等，須逐支登記，非貴重木可整批重量計列。
民眾撿拾後持身分證到檢查站登記，可保障所拾得漂流木所有權，就可安心將漂流木帶回利用，未依規定查驗、登記後，將面臨森林法罰則。如需以車輛載運徒手撿拾漂流木，可以3.5噸小車運載，勿覆蓋斗篷或帆布等，方便檢查及登記。
台東林管處表示，漂流木上若有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地林管處或縣市政府運回保管，後續將依法給予林產物價金10分之1做為報酬。所拾漂流木除自用外，如要販賣則請到「臺灣林產品生產追溯系統」( https://qrc.forest.gov.tw )申請登記，並取得追溯條碼後再行販售。
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