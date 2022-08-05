台東滿地富開發案說明會 部落指量體過大應撤回

台東縣三仙台「滿地富遊樂區開發案」業者今天在部落舉行說明會，與會部落族人認為開發量體過大，要求業者撤回此案。業者代表指出，會將意見帶回公司討論。

台東縣三仙台「滿地富遊樂區開發案」於公元2002年通過環評，但遲遲未動工；3年前業者變更調整基地範圍與配置，準備開發。

業者今天在部落召開說明會，業者提回饋構想，包括當地部落居民優先任職及承包工程、在地學子勵學計畫、在地居民優惠計畫、振興地方及部落文化觀光業共榮經營計畫。

比西里岸部落青年會在說明會發新聞稿表示，參加說明會民眾認為滿地富遊樂區是位於東海岸原住民族傳統領域的大型開發案，面積為杉原「美麗灣渡假村」飯店建築的10倍大。

青年會指出，去年12月8日營建署召開海審會審查，委員感受到部落居民對於「滿地富開發案」的疑慮，要求業者到部落進行溝通，於是睽違20年後業者終於首次在部落召開說明會。

部落代表及多數民眾認為，開發量體過大，要求業者撤回此案。

青年會表示，儘管「滿地富開發案」的執行顧問吳守哲在簡報中已說明將縮小開發量體，但沒有清楚呈現出更改後開發量體為何？

青年會指出，開發案甚至提出開挖溫泉的六星級活水露營區、在文化擬態體驗園區中以「虛擬實境」體驗阿美族的打獵活動、在搖搖欲墜的高腳屋中體驗成功鎮的「颱風之美」、種下不適合當地環境的景觀植物鬱金香等對當地環境與文化的荒謬及錯誤想像。

青年會表示，部落需要的是沒有受到財團開發破壞的土地與自然環境發展經濟與文化，不是外來財團強加於地方的想像與枷鎖。

青年會指出，儘管滿地富的遠景看起來美好，但是否能結合當地資源與居民永續發展，開發單位仍未解釋，也未認真與當地居民進行討論達成開發共識就著手設計開發。

青年會盼望業者能尊重當地居民生活與文化，以及周遭自然環境，切莫短視近利，為開發而造成自然與人文更多的消逝。

對於部落等的主張，吳守哲表示，會將意見帶回公司討論。