中國暫停對台出口天然砂 花蓮疏濬增產穩定內需
中國暫停對台灣出口天然砂，水利署第九河川局長王國樑今天指出，花蓮疏濬量已超前預計量，在確保河防安全、排洪順暢前提，今年底可提高76萬噸，東砂北運滿足缺口、穩定內需。
王國樑今天至花蓮溪吳全堤段視察疏濬狀況，他接受媒體聯訪指出，花蓮地區疏濬土石，除了穩定花蓮地區公共建設內需，也透過東砂北運穩定國內營建物價。
王國樑指出，花蓮砂石疏濬來自花蓮溪吳全堤段、箭瑛大橋上游、秀姑巒溪高寮大橋上游等3處及花蓮縣府轄管的立霧溪共4處，今年截至目前疏濬量已達260萬噸。
王國樑指出，因應中國砂石暫停對台出口，水利署邀集各河川局、水資源局召開會議，將以北部及東部增量方式，並優先於第一、二、九河局增加疏濬量，立即供應市場需求，補足中國天然砂暫停對台出口的數量。
王國樑表示，已與花蓮縣府協調，立霧溪增加26萬噸，花蓮溪增加50萬噸，共增76萬噸。花蓮地區今年度疏濬目標量將由464萬噸增至540萬噸。
王國樑表示，依礦務局資料統計，花蓮轄區砂石庫存量仍處於高檔，東砂北運運量近3年均穩定持平，花蓮地區疏濬量能整體呈現庫存量充足、價格穩定。
第九河川局指出，在確保河防安全為前提，會加速加量疏濬，穩定供料及滿足東砂北運需求，並配合行政院不再仰賴進口砂石政策。
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