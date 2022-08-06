快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中國暫停對台出口天然砂 花蓮疏濬增產穩定內需

中央社／ 花蓮縣5日電

中國暫停對台灣出口天然砂，水利署第九河川局長王國樑今天指出，花蓮疏濬量已超前預計量，在確保河防安全、排洪順暢前提，今年底可提高76萬噸，東砂北運滿足缺口、穩定內需。

王國樑今天至花蓮溪吳全堤段視察疏濬狀況，他接受媒體聯訪指出，花蓮地區疏濬土石，除了穩定花蓮地區公共建設內需，也透過東砂北運穩定國內營建物價。

王國樑指出，花蓮砂石疏濬來自花蓮溪吳全堤段、箭瑛大橋上游、秀姑巒溪高寮大橋上游等3處及花蓮縣府轄管的立霧溪共4處，今年截至目前疏濬量已達260萬噸。

王國樑指出，因應中國砂石暫停對台出口，水利署邀集各河川局、水資源局召開會議，將以北部及東部增量方式，並優先於第一、二、九河局增加疏濬量，立即供應市場需求，補足中國天然砂暫停對台出口的數量。

王國樑表示，已與花蓮縣府協調，立霧溪增加26萬噸，花蓮溪增加50萬噸，共增76萬噸。花蓮地區今年度疏濬目標量將由464萬噸增至540萬噸。

王國樑表示，依礦務局資料統計，花蓮轄區砂石庫存量仍處於高檔，東砂北運運量近3年均穩定持平，花蓮地區疏濬量能整體呈現庫存量充足、價格穩定。

第九河川局指出，在確保河防安全為前提，會加速加量疏濬，穩定供料及滿足東砂北運需求，並配合行政院不再仰賴進口砂石政策。

花蓮 砂石 水利署

延伸閱讀

搶攻青年選票 花蓮2縣議員參選人力挺18歲公民權修憲

大陸禁止天然砂輸台 九河局加量疏濬確保東砂供應無虞

花蓮金針花季開跑 賞花加農遊體驗一次玩個夠

花蓮金針花季開跑 預計8月中旬後盛開

相關新聞

宜蘭單親爸兼母職育4子女 今年獲模範父親、勞工雙殊榮

父親節即將到來，宜蘭縣政府今舉辦111年度模範父親代表表揚典禮，14位爸爸在家人陪伴下盛裝出席，縣長林姿妙親自頒獎祝賀。...

部基醫護累計3成染疫 人力吃緊 防疫採檢排班院長首位

「做一個別人需要的醫者、成為一個有溫度的醫院」，衛生福利部基隆醫院院長林慶豐行醫強調病人優先，管理醫院重視團隊合作。兩年...

宜蘭長壽鄉推銀髮運動 三星首座槌球公園今啟用

宜蘭縣三星鄉邁入超高齡社會，公所為提供鄉親更多運動場域，整建龍泉福德廟周邊土地成鄉內首座槌球公園，今天啟用也舉辦健走活動...

基隆醫院院長林慶豐脫下白袍 騎單車環島、泳渡日月潭

衛福部基隆醫院院長林慶豐待人處事展現高IQ及高EQ，溫文儒雅的身影，讓人很難想像他是鐵人三項玩家。除了靠運動養生，林慶豐...

台東南迴藝術季將登場 「最美候車亭」縣長臉書搶先曝光！

今年邁入第4年的台東「南迴藝術季」將於21日登場，由於裝置藝術作品大受好評，縣長饒慶鈴忍不住在臉書搶先PO上一張「最美候...

高溫少雨花蓮農作紛傳災情 光復油茶樹提報現金救助

花蓮7月高溫少雨，農作物紛傳旱情，繼瑞穗茶樹後，10月就要採收的光復鄉油茶樹10月也傳受災，植株枝葉枯萎、果實乾裂，縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。