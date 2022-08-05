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台東南清宮捐普渡品助弱勢 信徒扮土地公貞子傳愛

中央社／ 台東縣5日電

台東市南清宮響應「普渡供品獻愛心」，號召民眾將金紙等費用轉為功德金捐贈給弱勢團體，今天信徒扮成土地公和貞子，手捧豐富供品，希望讓愛無遠弗屆，讓普渡更具實質意義。

今天上午10時，南清宮廣場出現由信徒扮成的土地公和貞子，分別代表神界和鬼界，手捧著豐富的普渡供品祈求國泰民安，接著將供品轉贈給創世基金會台東分院。信徒說，供品幫助弱勢植物人，希望讓愛無遠弗屆，成為神鬼認證的善行。

創世台東分院長王玉鳳表示，南清宮得知創世基金會受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，捐款驟減，經費籌措不易，率先響應「普渡供品獻愛心」，並號召當地各宮廟一同參與，民眾也可把金紙、供品的費用轉為功德金，將敬畏的心轉化為對弱勢的愛，讓普渡更具實質意義。

南宮清總幹事李韋璋表示，農曆7月除了祭拜祖先外，不論是佛家的盂蘭盆節、道教的中元普渡，最終目的都在普渡眾生。

王玉鳳說，台東院目前安養50名植物人，每日提供6餐，餐食皆由專業營養師評估及個別化調整，以米、蛋、油、蔬菜、肉等製作流質餐食，另加入高蛋白奶粉補給營養，每人每餐食材約新台幣50元。邀請民眾一同普渡獻愛心，或響應以「膳」代金，幫助植物人一日營養餐食，愛心專線089-220848普渡小組。

愛心 台東 植物人

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