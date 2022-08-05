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用地取得獲解決 部東醫院蘭嶼分院興建邁前一大步

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
為提升蘭嶼醫療資源，縣府向衛福部爭取興建部東醫院蘭嶼分院，但礙於土地取得困難，歷經多次協調，鄉公所同意撥用原「紅頭手工藝品中心」國有原保地，距離成立分院邁前一大步。圖／台東縣政府提供
為提升蘭嶼醫療資源，縣府向衛福部爭取興建部東醫院蘭嶼分院，但礙於土地取得困難，歷經多次協調，鄉公所同意撥用原「紅頭手工藝品中心」國有原保地，距離成立分院邁前一大步。圖／台東縣政府提供

為提升蘭嶼醫療資源，縣府向衛福部爭取興建部東醫院蘭嶼分院，但礙於土地取得困難，歷經多次協調，鄉公所同意撥用原「紅頭手工藝品中心」國有原保地，距離成立分院邁前一大步。

縣府秘書長、衛生局代理局長盧協昌說，土地順利取得後，後續相關土地變更由縣府分工負責，中央衛福部則進行相關籌建事宜，目前計畫持續中，相信很快就有結果，對蘭嶼醫療是一大福音。

蘭嶼醫療資源不比本島，雖蘭嶼衛生所近幾年在縣府努下，提升設備、藥品及醫護人員的補足，並提供24小時空中轉診後送機制，但能量有限，因此，在島上設置醫院才是改善現狀的辦法。

因此，縣府向衛生福利部爭取設置蘭嶼分院，可降低後送過程風險，在地就醫免除鄉親舟車勞頓之苦及減少支出，並於去年協助衛福部辦理用地取得的調查及鄉民意見收集。

不過，用地取得上過程不順利，不是部分鄉民有不同意見表達，就是有些土地位處偏僻，所幸日前鄉公所同意撥用原「紅頭手工藝品中心」國有原保地，交通便利，面積可興建分院所需用地。

據了解，部立台東醫院蘭嶼分院規畫為3層大樓，包括專科門診、一般手術、血液透析、復健治療、遠距醫療及長照等，提供更完善、更全面，符合在地所需的醫療照護服務。

蘭嶼 衛生所 衛福部

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