宜蘭結婚登記送金鏟銀筷 林姿妙祝新人「筷筷鏟子」

受少子女化衝擊，宜蘭縣政府為鼓勵適齡婚育，去年到12鄉鎮市戶政事務所登記結婚就送金鏟，頗受新人好評，今年加碼推600份「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒。縣長林姿妙今天宣布，新婚夫妻即日起辦理，可獲2雙316不鏽鋼筷子與1把金鏟子，祝福新人好孕到、好運到。

宜蘭縣去年準備200多份金鏟禮，送給登記結婚的新人；今年為鼓勵年輕夫妻樂婚、願生，將致贈經羅東聖安宮祀奉註生娘娘加持的「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒，內含2雙筷子、1把金鏟子更有「筷筷鏟子」的早生貴子寓意。

縣府今在宜蘭市戶政事務所舉辦「金鏟報喜，好孕傳承」活動，現場一對新人甫完成登記結婚，縣長林姿妙即贈禮祝賀。此外，縣府邀請一對新人是偕同德國籍夫婿回台結婚的許小姐，也安排育有6寶的簡小姐為他們獻上祝福。

宜蘭人39歲簡小姐與吳先生結褵10多年，夫妻倆喜歡小孩，28歲生第一胎、老四、老五為雙胞胎，6年生5個，去年再生老么。她笑說，「第6個是意外」，小孩們會自成小社會、彼此照顧。

簡小姐談及育有3男3女的經濟壓力表示，幸運的是抽到公立幼兒園，加上受惠縣府生育津貼、育兒津貼、縣長林姿妙的免費營養午餐政策，減輕不少育兒負擔。

縣府民政處提到，戶政事務所的結婚拍照背板已有多年，今年特別全面更新，打造成結合當地風格的拍照專區，像是頭城海洋風情、羅東林業文化，以及原鄉大同、南澳的原住民圖騰設計。戶政人員會提供拍照、製作祝福證書，讓新人留下美好回憶。