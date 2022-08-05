快訊

不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭結婚登記送金鏟銀筷 林姿妙祝新人「筷筷鏟子」

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府準備經羅東聖安宮祀奉註生娘娘加持的「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒，內含2雙筷子、1把金鏟子富有「筷筷鏟子」的早生貴子寓意。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府準備經羅東聖安宮祀奉註生娘娘加持的「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒，內含2雙筷子、1把金鏟子富有「筷筷鏟子」的早生貴子寓意。記者林佳彣／攝影

受少子女化衝擊，宜蘭縣政府為鼓勵適齡婚育，去年到12鄉鎮市戶政事務所登記結婚就送金鏟，頗受新人好評，今年加碼推600份「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒。縣長林姿妙今天宣布，新婚夫妻即日起辦理，可獲2雙316不鏽鋼筷子與1把金鏟子，祝福新人好孕到、好運到。

宜蘭縣去年準備200多份金鏟禮，送給登記結婚的新人；今年為鼓勵年輕夫妻樂婚、願生，將致贈經羅東聖安宮祀奉註生娘娘加持的「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒，內含2雙筷子、1把金鏟子更有「筷筷鏟子」的早生貴子寓意。

縣府今在宜蘭市戶政事務所舉辦「金鏟報喜，好孕傳承」活動，現場一對新人甫完成登記結婚，縣長林姿妙即贈禮祝賀。此外，縣府邀請一對新人是偕同德國籍夫婿回台結婚的許小姐，也安排育有6寶的簡小姐為他們獻上祝福。

宜蘭人39歲簡小姐與吳先生結褵10多年，夫妻倆喜歡小孩，28歲生第一胎、老四、老五為雙胞胎，6年生5個，去年再生老么。她笑說，「第6個是意外」，小孩們會自成小社會、彼此照顧。

簡小姐談及育有3男3女的經濟壓力表示，幸運的是抽到公立幼兒園，加上受惠縣府生育津貼、育兒津貼、縣長林姿妙的免費營養午餐政策，減輕不少育兒負擔。

縣府民政處提到，戶政事務所的結婚拍照背板已有多年，今年特別全面更新，打造成結合當地風格的拍照專區，像是頭城海洋風情、羅東林業文化，以及原鄉大同、南澳的原住民圖騰設計。戶政人員會提供拍照、製作祝福證書，讓新人留下美好回憶。

林姿妙表示，縣府陸續推親子館、保母媒合、育兒親子包等各項福利政策，今年起提高生育津貼，每胎次補助增加2000元為1.2萬元，產檢交通費則增為2000元，盼藉此減輕育兒經濟壓力，讓年輕家庭願意生養子女。

許小姐（右2）在德國求學期間，相識德國籍夫婿（右1），兩人回台結婚；縣長林姿妙（左）與育有6子女的簡小姐送上「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒祝福。記者林佳彣／攝影
許小姐（右2）在德國求學期間，相識德國籍夫婿（右1），兩人回台結婚；縣長林姿妙（左）與育有6子女的簡小姐送上「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒祝福。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府今在宜蘭市戶政事務所舉辦「金鏟報喜，好孕傳承」活動，現場一對新人甫完成登記結婚，縣長林姿妙（右1）即贈禮祝賀。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府今在宜蘭市戶政事務所舉辦「金鏟報喜，好孕傳承」活動，現場一對新人甫完成登記結婚，縣長林姿妙（右1）即贈禮祝賀。記者林佳彣／攝影
宜蘭人39歲簡小姐與吳先生結褵10多年，育有3男、3女。記者林佳彣／攝影
宜蘭人39歲簡小姐與吳先生結褵10多年，育有3男、3女。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府為鼓勵適齡婚育，新人凡到12鄉鎮市戶政事務所登記結婚，即贈「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒，限量600份。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府為鼓勵適齡婚育，新人凡到12鄉鎮市戶政事務所登記結婚，即贈「金鏟報喜、筷樂成家」禮盒，限量600份。記者林佳彣／攝影

林姿妙 宜蘭縣選舉 2022大選

延伸閱讀

蘭陽紅龍果品質評鑑2有機農友摘冠 林姿妙祝賀贈匾

林姿妙涉貪再度接受調查 檢方訊問後請回

宜蘭地檢署查弊案今僅傳喚1人 林姿妙盼快偵結還清白

林姿妙捲弊案風波 現身宜檢四度應訊盼還清白

相關新聞

用地取得獲解決 部東醫院蘭嶼分院興建邁前一大步

為提升蘭嶼醫療資源，縣府向衛福部爭取興建部東醫院蘭嶼分院，但礙於土地取得困難，歷經多次協調，鄉公所同意撥用原「紅頭手工藝...

宜蘭結婚登記送金鏟銀筷 林姿妙祝新人「筷筷鏟子」

受少子女化衝擊，宜蘭縣政府為鼓勵適齡婚育，去年到12鄉鎮市戶政事務所登記結婚就送金鏟，頗受新人好評，今年加碼推600份「...

新光提高微型保險保費贊助 基隆身心障礙者受惠者倍增

基隆市政府結合企業資源，協助15歲以上70歲以下設籍基隆市身心障礙者免費投保微型傷害保險，市府擔任要保單位，保費由新光人...

花蓮金針花季開跑 預計8月中旬後盛開

花蓮金針花季開跑，2處賞花地點玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山目前開花約2成，預計8月中旬後盛開，兩地農會分別與在地商家合作...

花蓮高溫災損 農委會公告瑞穗茶樹現金救助

花蓮7月連續多日高溫、未降雨，瑞穗鄉茶樹植株出現乾枯、新芽發育不良及遲滯等情況，農委會公告辦理天然災害現金救助，受損茶園...

全國首創 台東熱氣球與300架無人機合體畫面曝光！

台東熱氣球嘉年華推出全國首創活動，熱氣球與無人機合體動態演出，今晚將在市區的縣立體育場光雕音樂會亮相，昨晚率先排演令現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。