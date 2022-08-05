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新光提高微型保險保費贊助 基隆身心障礙者受惠者倍增

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新光提高微型保險保費贊助，基隆身心障礙者受惠者倍增。圖／社會處提供
新光提高微型保險保費贊助，基隆身心障礙者受惠者倍增。圖／社會處提供

基隆市政府結合企業資源，協助15歲以上70歲以下設籍基隆市身心障礙者免費投保微型傷害保險，市府擔任要保單位，保費由新光人壽全額捐助，提供因應特定風險基本保障的保險商品，每人保險金額30萬元的保險保障。

社會處長吳挺鋒表示，此次新光人壽加碼捐贈，自8月5日起，從110年5248名身心障礙者免繳保費納保，預估將提升至1萬3500名，全市整體納保比率逾6成，至7月基隆市共計2萬1311名身心障礙者。

市府推動經濟弱勢身心障礙者微型保險，111年新光人壽規畫擴大基隆市納入微型保險對象範圍，經市府與新光人壽討論後，凡於111年7月29日設籍基隆市15至70歲領有身心障礙證明的市民朋友，均擴大納為核保對象。

本保險採團體保險方式自動納保，如符合條件身心障礙者因意外傷害身故，其法定繼承人或親屬可洽詢新光人壽北區理賠部後續相關事宜。另已有類似的投保或其他因素不願納為保險名冊，將透過保險公司系統過篩或民眾自行前往社會處切結等方式，從名單中剔除。

社會處表示，感謝新光人壽願意提供基隆市更多身心障礙者，免費加入微型保險，可以有一層防患未然的保障。

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