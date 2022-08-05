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花蓮金針花季開跑 預計8月中旬後盛開

中央社／ 記者張祈花蓮縣5日電
花蓮金針花季將開跑，玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山目前開花約2成，預計8月中旬後盛開。圖／玉溪地區農會提供
花蓮金針花季將開跑，玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山目前開花約2成，預計8月中旬後盛開。圖／玉溪地區農會提供

花蓮金針花季開跑，2處賞花地點玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山目前開花約2成，預計8月中旬後盛開，兩地農會分別與在地商家合作，推出優惠遊程。

花蓮擁有全台最大金針花種植面積，花蓮縣府鼓勵農家留花，增加觀光收入，補助每公頃新台幣10萬5000元，第二年起每公頃多2000元，今年共留花66公頃，其中赤科山40公頃、六十石山26公頃。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰指出，赤科山花季首波推出「樂遊券」，只要花費330元，可至全山區商家消費價值500元商品；「赤科山金針1日輕旅遊」安排小巴接送，進行農遊體驗、賞花行程。

蔡宗翰指出，目前赤科山開花約2至3成，遊客可至「愛。稻鎮 玉溪地區農會」臉書查詢最新花況。

富里鄉農會總幹事張素華指出，六十石山金針花每年8月上旬陸續開花，8月中旬至9月初大開，延續至9月下旬，農會推出多項主題農遊體驗、一日遊行程，結合賞花區及農村體驗。

張素華說，推出六十石山花季指南「六十遊誌」提供完整民宿、美食、接駁車及花季景點等資訊，可至「富里鄉農會」臉書下載，今年更與國際香水設計大獎得主潘雨晴合作，推出「富里香」專屬香水。

花蓮縣政府呼籲前往賞花民眾，共同維護環境整潔、愛護花海，不要任意踩踏或闖入非留花區域，隨手將垃圾帶離花區，共同維護金針花美景。

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