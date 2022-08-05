全國首創 台東熱氣球與300架無人機合體畫面曝光！

台東熱氣球嘉年華推出全國首創活動，熱氣球與無人機合體動態演出，今晚將在市區的縣立體育場光雕音樂會亮相，昨晚率先排演令現場民眾驚艷，直呼「超美的啦」。

縣府指出，今晚熱氣球光雕音樂會，將由7顆熱氣球，結合300架無人機群展演，搭配火焰、燈光及音樂等聲光效果，保證精采無比，讓熱氣球再創新創舉，歡迎大家。

昨晚進行首次彩排預演，3百架無人機昇上空中做出可愛的Hello Kitty等造型，讓先搶先目賭的民眾驚呼連連，直呼「太可愛、超美的啦」，手中的手機、相機不停拍下美景。

縣府表示，無人機將有Hello Kitty、金樽衝浪、最美星空、乘風而騎、知本暖湯、成功曙光、舊站百年等代表台東意象圖案呈現，最後以慢生活「真、善、美」作為壓軸。

不過，原本大陸解放軍軍演，一度擔心熱氣球和熱氣球的光雕音樂會受到影響取消，但經昨晚彩排後，確定不受影響下，今晚活動將如期舉行，預計吸引破萬民眾朝聖。