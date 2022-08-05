快訊

不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國首創 台東熱氣球與300架無人機合體畫面曝光！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東熱氣球嘉年華推出全國首創活動，熱氣球與無人機合體動態演出，今晚將在市區的縣立體育場光雕音樂會亮相，昨晚率先排演令現場民眾驚艷，直呼「超美的啦」。圖／讀者提供
台東熱氣球嘉年華推出全國首創活動，熱氣球與無人機合體動態演出，今晚將在市區的縣立體育場光雕音樂會亮相，昨晚率先排演令現場民眾驚艷，直呼「超美的啦」。圖／讀者提供

台東熱氣球嘉年華推出全國首創活動，熱氣球與無人機合體動態演出，今晚將在市區的縣立體育場光雕音樂會亮相，昨晚率先排演令現場民眾驚艷，直呼「超美的啦」。

縣府指出，今晚熱氣球光雕音樂會，將由7顆熱氣球，結合300架無人機群展演，搭配火焰、燈光及音樂等聲光效果，保證精采無比，讓熱氣球再創新創舉，歡迎大家。

昨晚進行首次彩排預演，3百架無人機昇上空中做出可愛的Hello Kitty等造型，讓先搶先目賭的民眾驚呼連連，直呼「太可愛、超美的啦」，手中的手機、相機不停拍下美景。

縣府表示，無人機將有Hello Kitty、金樽衝浪、最美星空、乘風而騎、知本暖湯、成功曙光、舊站百年等代表台東意象圖案呈現，最後以慢生活「真、善、美」作為壓軸。

不過，原本大陸解放軍軍演，一度擔心熱氣球和熱氣球的光雕音樂會受到影響取消，但經昨晚彩排後，確定不受影響下，今晚活動將如期舉行，預計吸引破萬民眾朝聖。

熱氣球嘉年華

延伸閱讀

疑共軍無人機今深夜又擾我外島防區 防區信號槍反制

中國無人機夜擾金門 當地仍對軍演「無感」？

疑共軍無人機 昨夜掠過金門、北碇防區

金門首度發現大陸無人機侵擾 軍方發射信號彈驅離

相關新聞

用地取得獲解決 部東醫院蘭嶼分院興建邁前一大步

為提升蘭嶼醫療資源，縣府向衛福部爭取興建部東醫院蘭嶼分院，但礙於土地取得困難，歷經多次協調，鄉公所同意撥用原「紅頭手工藝...

宜蘭結婚登記送金鏟銀筷 林姿妙祝新人「筷筷鏟子」

受少子女化衝擊，宜蘭縣政府為鼓勵適齡婚育，去年到12鄉鎮市戶政事務所登記結婚就送金鏟，頗受新人好評，今年加碼推600份「...

新光提高微型保險保費贊助 基隆身心障礙者受惠者倍增

基隆市政府結合企業資源，協助15歲以上70歲以下設籍基隆市身心障礙者免費投保微型傷害保險，市府擔任要保單位，保費由新光人...

花蓮金針花季開跑 預計8月中旬後盛開

花蓮金針花季開跑，2處賞花地點玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山目前開花約2成，預計8月中旬後盛開，兩地農會分別與在地商家合作...

花蓮高溫災損 農委會公告瑞穗茶樹現金救助

花蓮7月連續多日高溫、未降雨，瑞穗鄉茶樹植株出現乾枯、新芽發育不良及遲滯等情況，農委會公告辦理天然災害現金救助，受損茶園...

全國首創 台東熱氣球與300架無人機合體畫面曝光！

台東熱氣球嘉年華推出全國首創活動，熱氣球與無人機合體動態演出，今晚將在市區的縣立體育場光雕音樂會亮相，昨晚率先排演令現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。