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基隆家扶棒球體驗營 肢體缺陷孩子體驗棒球培養自信心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆家扶中心舉辦的扶幼棒球體驗營，今天在大武崙棒球場辦結業式，基隆市長林右昌出席為孩子打氣。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心舉辦的扶幼棒球體驗營，今天在大武崙棒球場辦結業式，基隆市長林右昌出席為孩子打氣。圖／基隆家扶中心提供

基隆家扶中心舉辦的扶幼棒球體驗營，今天在大武崙棒球場辦結業式。參與學員多數是先天認知能力不足，或是後天長期缺乏身體活動經驗孩子，家扶中心希望透過棒球體驗課程，邀請他們走出戶外、面向陽光，帶給人生更多的可能與希望。

基隆市長林右昌出席結業活動，和家扶基金會執行長周大堯、基隆家扶扶幼委員會主委吳世偉等人，站上投手丘投球，再由孩子擔任捕手，希望各界合作，共同為基隆地區孩子的未來努力。

林右昌說，基隆家扶今年創立55周年，舉辦扶幼棒球體驗營，可培養小朋友對棒球運動的興趣。8月20日他還會帶著家扶及寄養家庭，共200多名小朋友與家長一起看職棒，培養人生正向價值觀與態度，體會棒球堅忍不拔的運動精神。

基隆家扶中心主任陳美君感謝各界支持與協助家扶運作，舉辦扶幼棒球體驗營讓基隆家扶立下新的里程碑，加深與在地社區連結，未來還會持續運用社會工作的專業，讓弱勢孩子們在生活與育樂的路「有愛無礙」。

家扶表示，學員小葉領有中度肢體手冊，也是一位挫折容忍度低的孩子。他第一次接觸棒球，替團隊爭取不少分數，自信心提升。透過棒球活動鼓勵他不要因肢體因素否定自我，要相信自己，勇敢突破自我。

扶幼棒球體驗營主軸為「重新建構友善社群，避免人際退縮」，共投入20名社工人力，吸引51名孩子參與。開元企業連續4年推動「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，幫助家扶孩子穩定求學，今天更額外加碼捐贈80份義大利麵、80瓶鮮奶為小朋友加菜。

基隆家扶中心舉辦的扶幼棒球體驗營，今天在大武崙棒球場辦結業式，基隆市長林右昌等人分別登板投球。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心舉辦的扶幼棒球體驗營，今天在大武崙棒球場辦結業式，基隆市長林右昌等人分別登板投球。圖／基隆家扶中心提供
開元企業連續4年推動「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，幫助家扶孩子穩定求學。圖／基隆家扶中心提供
開元企業連續4年推動「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，幫助家扶孩子穩定求學。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心舉辦的扶幼棒球體驗營，今天在大武崙棒球場辦結業式，基隆市長林右昌出席為孩子打氣。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心舉辦的扶幼棒球體驗營，今天在大武崙棒球場辦結業式，基隆市長林右昌出席為孩子打氣。圖／基隆家扶中心提供

家扶中心 林右昌

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