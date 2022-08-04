台東四維路「菩提樹綠色隧道」移植疑粗暴 縣府：要求包商友善處置

台東市四維路40餘年「菩提樹綠色隧道」因部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面，經民眾、民代及市公所陳情，縣府近日展開分批移植，並將重新改善道路。不過，有民眾批移植過程粗暴，縣府表示會要求包商友善處置菩提樹。

縣府表示，工程目前優先封閉施做台東女中校門口段，期望能在開學前完成，校門口原有分隔島菩提樹移植他處，搭配號誌改善，有效解決長年以來師生及家長進出因動線不順所導致的雍塞現象。工程經費8150萬元。

四維路上的「菩提樹綠色隧道」有40餘年歷史，不過，近年來因分隔島限制其根系生長，部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面；另幾次強颱也將部分菩提樹吹倒，新生枝葉影響行車安全，必須不斷修剪，縣府多次接獲民眾、民代及市公所陳情改善。

不過，前台東市長賴坤成在臉書發文「一夕之間砍光了」引關注，他指出行道樹是有生命、需要定期修剪的，不是茂密了，嫌礙眼動輒就理光頭、甚至直接砍掉，最近看到志航路、四維路數十年的路樹都被砍除，很心痛。另有民眾說「移植粗暴不友善」。