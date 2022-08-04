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台東四維路「菩提樹綠色隧道」移植疑粗暴 縣府：要求包商友善處置

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市四維路「菩提樹綠色隧道」有40餘年歷史，前台東市長賴坤成及部分民眾批路樹都被砍除，很心痛，且移植粗暴不友善。記者尤聰光／攝影
台東市四維路「菩提樹綠色隧道」有40餘年歷史，前台東市長賴坤成及部分民眾批路樹都被砍除，很心痛，且移植粗暴不友善。記者尤聰光／攝影

台東市四維路40餘年「菩提樹綠色隧道」因部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面，經民眾、民代及市公所陳情，縣府近日展開分批移植，並將重新改善道路。不過，有民眾批移植過程粗暴，縣府表示會要求包商友善處置菩提樹。

縣府表示，工程目前優先封閉施做台東女中校門口段，期望能在開學前完成，校門口原有分隔島菩提樹移植他處，搭配號誌改善，有效解決長年以來師生及家長進出因動線不順所導致的雍塞現象。工程經費8150萬元。

四維路上的「菩提樹綠色隧道」有40餘年歷史，不過，近年來因分隔島限制其根系生長，部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面；另幾次強颱也將部分菩提樹吹倒，新生枝葉影響行車安全，必須不斷修剪，縣府多次接獲民眾、民代及市公所陳情改善。

不過，前台東市長賴坤成在臉書發文「一夕之間砍光了」引關注，他指出行道樹是有生命、需要定期修剪的，不是茂密了，嫌礙眼動輒就理光頭、甚至直接砍掉，最近看到志航路、四維路數十年的路樹都被砍除，很心痛。另有民眾說「移植粗暴不友善」。

縣府表示，會要求包商友善處置菩提樹，另從博愛路口至中華路口全面重新配置分隔島以解決長久以來與兩端車道不順接的問題外，同時重新選用營建署登錄適當的市區道路樹種，並將現存菩提樹移植至臨海路台東水資廠旁使其有更自由的成長空間。

台東市四維路「菩提樹綠色隧道」因部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面，經民眾、民代及市公所陳情，縣府近日展開分批移植。記者尤聰光／攝影
台東市四維路「菩提樹綠色隧道」因部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面，經民眾、民代及市公所陳情，縣府近日展開分批移植。記者尤聰光／攝影

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