基隆宴請模範父親、好人好事表揚 林右昌推崇社會典範

基隆市中正區公所今天舉辦父親節活動，基隆市長林右昌表揚模範父親、好人好事代表共48人，肯定每名模範父親都獲鄰里肯定，好人好事代表善行和感人事蹟，也是社會典範，值得大家學習。

中正區今年各里模範父親名單，分別為和憲里洪璋發、正船林一平、中正廖為煌、砂灣林延鵬、入船許在元、德義詹棟楠、港通陳燦錫、正砂湯富聲、海濱林炳煌、砂子陳明進、中濱張華光、長潭簡開發、中砂黃士宗、八斗黃明和、新豐連旺、信義謝金龍、社寮許水源、正義嚴偉鳴、真砂陳永添、義重張德標、碧砂楊學忠、新富高進興、正濱林注生、中船江瑞發、平寮劉進發、建國陳天富和原住民代表王清和。

好人好事代表為原住民廖錦來、和憲張永福、中正謝陳麗容、入船陳再傳、德義李文正、砂灣簡李香英、正砂李明輝、中濱陳葱、海濱莊琪瑋、新豐鄭駱妙玉、八斗陳炳輝、港通李崑正、正義許廟龍、社寮林善福、長潭葉薰霞、正船張建村、信義高碧連、碧砂謝周賢、建國賴月里、平寮劉育秀、正濱蘇郁媃。

中正區父親節活動中午在北都大飯店舉行，得獎人和家人一起上台受獎共享榮耀。信義里模範父親謝金龍代表中正區接受市府表揚，他任教職多年，對學生自然科學教育不遺餘力，鼓勵參與科展，誘發同學對自然科學興趣，同時熱心公益，鄰里讚譽有佳。