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蘭陽紅龍果品質評鑑2有機農友摘冠 林姿妙祝賀贈匾

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
員山農友黃正光（左3）拿下今年「蘭陽紅龍果品質評鑑競賽」紅肉組冠軍，縣長林姿妙（左2）前往祝賀、頒贈匾額。圖／宜蘭縣政府提供
員山農友黃正光（左3）拿下今年「蘭陽紅龍果品質評鑑競賽」紅肉組冠軍，縣長林姿妙（左2）前往祝賀、頒贈匾額。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭紅龍果正值產季，今年蘭陽紅龍果品質評鑑競賽吸引縣內5鄉鎮市近30位果農角逐殊榮。紅肉組、甜王組冠軍分別由員山農友黃正光、三星農友詹前誠奪得，創下歷年2組首度由有機生產的農民摘冠。

縣長林姿妙前往祝賀、頒贈匾額，歡迎大家來品嘗質優又甜的消暑聖品。

員山鄉農會果樹產銷班班員64歲黃正光，他早年從事建築業，2014年退休時改行當農民，隔兩年在農會輔導下轉型有機紅龍果栽培，2019年取得有機驗證證書。

黃正光起初對農業一竅不通，秉持精益求精的精神，只要哪裡有課上、有新知和技術可學，就往那兒跑，也曾為農業試驗所的課程，從宜蘭開車6小時直奔屏東上課。

他栽培紅龍果迄今9年，經營面積0.4公頃，曾獲全國紅龍果優質果品評鑑優選，前年蘭陽紅龍果品質評鑑紅肉組榮獲亞軍，今年更拿下冠軍，也期許自己以全國賽為目標，為宜蘭爭光。

甜王組冠軍70歲詹前誠是三星地區農會果樹產銷班第1班班員，種植紅龍果超過15年。目前經營面積0.3689公頃。他為了解其栽培方法與特性，凡農會、改良場有講習課程就一定到場，也向老師請教病蟲害、肥培管理等問題，堪稱活到老學到老的典範。

詹前誠堅持不使用化學農藥，以有機肥料、安全無毒的生物資材，培育健康火龍果、誘捕去除蟲害，同時用草生栽培替代除草劑。他說，不論生產過程多辛苦，只要能讓更多人吃到天然又好吃的三星紅龍果，一切就值得。

縣長林姿妙昨天前往祝賀黃正光、詹前誠，肯定2人不斷地試驗與精進學習，提供消費者安全、健康且優質的果品。歡迎全國鄉親支持，選購品質好、甜度高、風味佳的宜蘭紅龍果。

縣府農業處表示，宜蘭雨量多、氣溫低，農作物栽種時間因而拉長，蘭陽紅龍果於果皮轉色後，仍需在枝條上停留10至15天，比其他地區多3倍，這也造就粒粒鮮紅飽滿、甜度高、口感Q彈多汁的好滋味。

宜蘭縣紅龍果栽種面積約45公頃，主要產區為員山、三星、礁溪，年產量約1202公噸，產值上億元，每年6月至11月為上市季節。

今年蘭陽紅龍果品質評鑑競賽上月在羅東鎮農會舉行，紅肉組有28位參賽，評審依外觀、糖度、重量、風味及口感進行評比，甜王組則有27人競爭，以糖度評分，最高甜度達23.5度。

「蘭陽紅龍果品質評鑑」上個月在羅東鎮農會登場，此為現場人員測紅龍果甜度。記者林佳彣／攝影
「蘭陽紅龍果品質評鑑」上個月在羅東鎮農會登場，此為現場人員測紅龍果甜度。記者林佳彣／攝影
三星農友詹前誠（右4）奪得「蘭陽紅龍果品質評鑑競賽」甜王組冠軍，縣長林姿妙（左4）前往祝賀。圖／宜蘭縣政府提供
三星農友詹前誠（右4）奪得「蘭陽紅龍果品質評鑑競賽」甜王組冠軍，縣長林姿妙（左4）前往祝賀。圖／宜蘭縣政府提供
蘭陽紅龍果今年的品質佳、風味好、口感Q、水分足。記者林佳彣／攝影
蘭陽紅龍果今年的品質佳、風味好、口感Q、水分足。記者林佳彣／攝影

紅龍果 宜蘭 農會

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