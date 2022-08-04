40年菩提樹移植惹議 台東縣府：破壞道路改其他樹種

台東縣政府進行台東市四維路工程，將20餘棵菩提大樹移植，民眾擔心40年歷史的「菩提大道」消失。東縣府表示，因根系破壞道路及人行道鋪面，會分批移植，改種其他樹種。

前台東市長賴坤成在臉書貼文質疑，「四維路上40年的菩提樹一夕之間砍光了！為什麼？」他說，行道樹是有生命、需要定期修剪，不是茂密了，嫌礙眼動輒就理光頭、甚至直接砍掉，看到志航路、四維路數十年的路樹都被砍除，很心痛。

有台大園藝所碩士學歷的園藝業者王美琇在貼文中回應，「有個客人曾買過菩提樹，一棵就花了200萬元！把樹挖掉的單位算不算瀆職呢？那些樹的價值都被踐踏了！」

還有台東市民留言「夏季高溫已達攝氏40度，台灣未來最重要的是植樹增加綠地面積，以求降低氣溫，否則真的會變成火燒島」、「1公里的菩提大道將消失了嗎」、「建議推動立法，行道樹為公共財，修剪或砍伐需透過公聽會與里民會議背書」。

對外界疑慮，台東縣政府建設處在臉書回應表示，四維路綠色隧道為所有台東人早期共同回憶，但近10年隨著栽植的菩提樹不斷茁壯，原有分隔島已限制根系生長，部分竄生根系已開始破壞道路及人行道鋪面。

且經過近年幾次強颱，菩提樹已近半數倒塌或死亡，倖存者又因枝葉影響行車安全，必須不斷修剪，留下斷頭景觀，嚴重影響市容，昔日綠色隧道的美麗場景已不復見。

建設處表示，台東縣政府近年多次接受民眾、議員及市公所等單位陳情，終於在今年爭取內政部營建署補助新台幣8150萬元辦理四維路改善工程，從博愛路口至中華路口全面規劃改善，重新配置分隔島以解決長久以來與兩端車道不順接的問題。同時重新選用營建署登錄適當的市區道路樹種，並將現存菩提樹移植至臨海路台東水資廠旁使有更自由的成長空間。

建設處表示，工程目前優先封閉施做台東女中校門口段，期望能在開學前完成，完成後校門口原有分隔島將移除，搭配號誌改善，相信可有效解決長年以來台東女中上千師生家長進出因動線不順所導致的壅塞現象。

不過，有林試所退休植物專家接受中央社記者訪問表示，移植樹木的最好時間是在冬末早春時，不然就要等到秋天，夏天是最不好的時間，太熱了。況且移植前也要先斷根一段時間，不是像這些菩提樹一樣「說挖就挖」，且剪枝也過於粗暴。