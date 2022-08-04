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花蓮家扶助學金851份缺口 環島饅頭義賣響應

中央社／ 花蓮縣4日電

花蓮家扶中心預計資助1400名學生助學金，目前仍有851份、約新台幣696萬元缺口，台南林波與靳寶儀夫婦發起的「環島饅頭」活動，今天前往花蓮家扶中心義賣，協助籌措助學金。

花蓮家扶中心主任施政延說，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，這2年助學金面臨需求增加、捐款減少的困難，今年共1400名學生需要助學金，目前只募到4成款項，還有851份，共696萬元缺口。

「環島饅頭」團隊得知後，今天前來花蓮家扶中心，帶著10名受助學生一起作饅頭義賣，「饅頭姊姊」靳寶儀說，做饅頭不難，但很辛苦，希望受助學生可以體會社會捐款不易，好好珍惜每一份愛心。

靳寶儀說，明天將回到玉里鎮到玉榮醫院做饅頭，感謝前陣子丈夫林波因病住院，院方對他們的照顧，之後就北上往宜蘭，繼續用雙手製作饅頭傳愛。

花蓮家扶中心今天也邀請受助學生分享求學歷程，威豪分享，透過助學紅包、各界資源及自己努力打工，終於完成學業，考取30多張證照，現在是一名潛水教練。

今年升上大一的浩杰分享，負擔家計的父親身體狀況不佳，家中經濟狀況更加困難，他說，打工跟讀書兩頭燒，感謝社工的陪伴，讓他重拾課業上的信心，腳踏實地朝著夢想前進。

花蓮家扶中心統計，扶助3327名學生中，超過7成是隔代教養或單親，還有6成以上全戶平均月收入不到2萬5000元，呼籲社會踴躍響應助學金募集，讓學生能夠沒有後顧之憂、專心求學。

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