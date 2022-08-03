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公家機關人員投標執行政府標案？宜蘭市公所：依法辦理

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨幸福蘭城青年陣營踢爆，一鳴企業社連續6年僅得標宜蘭市河濱公園環境維護及設施修繕標案，連年得標啟人疑竇，且企業社負責人於民國110年8月24變更為陳志偉，陳曾經市民代表會臨時人員擔任司機，公家機關人員又去投標執行市公所標案？啟人疑竇。圖／國民黨幸福蘭城青年陣營提供
國民黨幸福蘭城青年陣營踢爆，一鳴企業社連續6年僅得標宜蘭市河濱公園環境維護及設施修繕標案，連年得標啟人疑竇，且企業社負責人於民國110年8月24變更為陳志偉，陳曾經市民代表會臨時人員擔任司機，公家機關人員又去投標執行市公所標案？啟人疑竇。圖／國民黨幸福蘭城青年陣營提供

國民黨幸福蘭城青年陣營今天踢爆，成立於民國105年一鳴企業社連續6年僅得標宜蘭市公所的河濱公園環境維護及設施修繕標案，連年得標啟人疑竇，且企業社負責人於民國110年8月24變更為陳志偉，陳是宜蘭市民代表會臨時人員擔任司機，公家機關人員又去投標執行宜蘭市公所標案，不用利益迴避嗎？請市公所說清楚講明白。

市公所回應，該名負責人在標案公告、投標、審標期間，並不具備公務人員或公家機關任職身份，更沒有所指公務人員利益迴避問題；至於只有一家廠商來投標，是因為公所採取最有利標的方式，透過公開評選，各家廠商會針對標案規範的服務要求與勞務採購規模與項目內容，決定是否投標，公所依照採購法規定辦理。

國民黨縣議員黃琤婷、蘇澳鎮長參選人簡銘翔及冬山鄉民代表李蕣利今天召開記者會指出，「宜蘭河濱公園場域環境維護及各項設施新作修繕搶災及營運方向測試等工作」標案，6年多來總共開標7次，每次都由一鳴企業社得標，每年近千萬元，總經費5800多萬元，6年的標案中無論是限制性招標、最低標、最有利標的情況下，該企業社連續七次取得標案？不禁讓人懷疑是不是有什麼蹊蹺？

幸福蘭城青年陣營又說，陳志偉於國110年3月2日入職宜蘭市代表會司機，招聘要求必須有普通小型車駕駛執照正本，陳志偉於108年7月26日因拒測酒駕被吊銷駕照，至111年7月25日以前不得重考駕照，為何無駕照還能就職報到？是駕照偽造？還是主管機關違法遴聘？

藍營指出，一鳴企業負責人民國110年8月24變更為陳志偉，陳不但是企業社負責人，同時又是代表會聘任臨時人員擔任司機，是否已經失去投標資格？去年12月17日，陳志偉繼續以公家機關聘僱臨時人員的身分投標宜蘭市公所河濱公園的案子，竟然繼續得標，是否違反相關法令規定？

市公所強調一切都依照採購法辦理，宜蘭市民代表會則說，陳男在代表會任職員只有5個月，聘用時時是否提供的駕駛有問題？會研議討論如何處理。

宜蘭 駕照 青年

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