四接東移滅港？林右昌駁不可能：基隆港遠重要於協和電

台電為推動基隆協和電廠轉型為燃氣電廠，計畫填海造陸興建第四接收站，民眾反對破壞珊瑚礁生態，台電改提出四接東移方案，基隆市議會議員憂心，恐引發基隆港安全及「塞港」、「滅港」疑慮。市長林右昌說，基隆港的價值跟重要性，遠大於協和發電廠，怎會有滅港方案？「這是不可能的！」

基隆市議會臨時會，今天議員關心台電第四天然氣接收站案，多人提出詢問。市長林右昌下午答覆時表示，協和電廠轉型應以整體用電安全規畫處理，站在市府立場跟態度，不能影響基隆港整體運作，大家關心的課題會要求台電納入評估規劃的考量。

林右昌指出，台電提出的東移方案也不是定案，這不是零和遊戲。他認為，基隆港的價值跟重要性，遠大於協和發電廠，怎會有滅港方案？「這是不可能的！」包括交通部、航港局在研擬意見，操船試驗現都在做。

林右昌說，資料提及的水產動植物保育區，是有設定保護標的如龍蝦、九孔，現今養殖都有，當台電提出報告與相關資料是海洋大學的教授做的，在這樣狀況下，市府沒有理由禁止而進到環評程序，生態環評課題而是到環評會議上去討論。

林市長認為，任何一個公共設施，不單是給當地服務使用，無論發電廠、焚化爐、水庫都是，協和電廠發電不只給基隆人用，必須以整體用電安全規劃處理。儲槽靠近港嘴，這是可再討論調整，站在市府立場跟態度，不能影響基隆港整體運作，這個是前提，不應讓滅港流於草率討論。

至於有議員提出替代方案，從台北港用輸氣管線代替，林市長回應，這可能是一個方案，但在在北海岸跟東北角都是岩岸，海底岩盤施工需要挖面積將近28萬平方公尺；整個協和電廠轉型課題，諸多批評與意見是正面，可以去討論跟修正。除非反對協和電廠都不要做電廠，如果大家有共識轉型天然氣，應思考如何去從中取得平衡。