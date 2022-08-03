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中共軍演在即 花蓮賞鯨不受影響正常出海
暑假是出海賞鯨旺季，不過共軍因應美國眾議院議長波洛西訪台，明天起將一連4天在台灣周邊海域軍演，挑動台海敏感神經。花蓮賞鯨業者表示，今天接到零星電話詢問是否如期出船，因共軍演習區域距離賞鯨船路線非常遠，完全不受影響，仍會照常出海。
花蓮區漁會今天下午接獲交通部航港局函文，提醒共軍將在台灣周邊海域軍演，呼籲船隻避開演習區域，改以替代航線進出花蓮港及和平港。花蓮區漁會常務監事王登義表示，共軍演習區域在公海，並非經濟海域，且暑假漁獲量少是淡季，因此花蓮漁業受共軍演習的影響並不大，仍會提醒船隻注意安全。
王登義也是「維納司」賞鯨業者，他表示，縣內5家賞鯨業者共7艘船聯合行銷，上月每天賞鯨人次約在1500人次左右，今天突然大減只剩約600人次，也有些遊客退訂。他認為，主要是前幾天下大雨，天候因素打亂遊興所致，加上這周幼兒園陸續開學，遊客才會減少。
多羅滿賞鯨業者呂世明表示，今天接到幾通詢問電話，都是關心賞鯨是否正常出航。目前業者未接獲停航通知，仍會正常出海。他觀察，近日花蓮遊客確實比上月減少，但這是暑假正常現象，依往年經驗，8月中旬後還有一波人潮湧現。
王登義表示，共軍演習海域離賞鯨船航行路線非常非常遠，民眾完全不需要擔心，最近正值飛旋海豚、熱帶斑海豚出沒季節，歡迎遊客花蓮出海賞鯨，來一趟難忘的生態之旅。
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