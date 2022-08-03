業者用童玩節邀比基尼辣妹辦活動惹爭議 宜蘭縣府提告

某行銷公司計畫邀請比基尼辣妹與超級跑車在宜蘭國際童玩藝術節辦活動，並在宣傳海報上用童玩節主視覺惹爭議。宜蘭縣政府今天表示，海報侵權，決定提告。

某行銷公司日前在臉書Facebook專頁上傳宣傳海報，主標題為「童玩節特別企劃邀您一起酷樂宜夏」，副標題「夏日女神 酷炫超跑」，海報內容除有10名穿著比基尼女孩搭配一輛黃色超跑外，文中提及活動地點在童玩節園區的「噴射水舞台」，活動時段「請見宜蘭國際童玩節粉專公告」字樣。

時代力量宜蘭黨部昨天表示，宣傳海報以物化女性身體為吸引訴求，不禁想問宜蘭縣政府，超跑展與童玩節有何關聯，童玩節活動主要是針對兒童設計，寓教於樂，如今主辦單位邀請超跑、比基尼秀，難道縣府以此作為教育兒童方式。

有遊客卻認為，童玩節園區每天都有男女老少玩水，還有人穿著比基尼戲水，並不奇怪。

林姿妙今天說，童玩節是宜蘭人珍貴記憶，不容侵犯，呼籲有心人不要隨意對童玩節侵犯，已要求文化局從嚴處理。

文化局今天發布新聞稿表示，這家行銷公司所舉辦活動非縣府所規劃童玩節系列活動，而是行銷公司自行號召超跑愛好者同遊童玩節的企畫。針對業者未經授權在宣傳海報上使用童玩節主視覺，縣府決定提出侵權告訴，也希望外界勿以訛傳訛。

行銷公司發表聲明，這場活動起初原意只希望號召更多人參與盛會，讓更多人認識宜蘭的美，沒想到造成各方反彈，深感抱歉。對於海報引用童玩節Logo圖樣，不當之處需改進檢討，負起相關責任，也要對縣府致歉。此外，因引起多方人士反彈，決定取消活動。