拓展國際能見度 花蓮秀林鄉與日本白老町簽交流協定

花蓮縣秀林鄉公所是太魯閣原鄉，日本北海道白老町也有不少原住民愛努民族，雙方今天透過視訊簽訂友好交流協定，盼未來在文化、觀光、產業等各面向更廣泛交流。

台日雙方今天分別由秀林鄉長王玫瑰、白老町長戶田安彥為代表，簽署協助。駐日代表謝長廷、促成雙方締結協定的駐札晃辦事處長粘信士透過視訊全程參與，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪、秀林鄉代會主席賴俊傑等人都到場見證。

王玫瑰表示，她上任以後積極努力提高秀林鄉觀光產業能見度，這次與日本白老町簽定友好交流議定書，讓秀林邁向國際，與國際間有更多良好互動與連結，也希望藉此展現秀林鄉太魯閣族最在地的自然與人文特色，拓展秀林產業外交新視野。

戶田安彥透過視訊致詞，提到白老町當地的愛努民族，與台灣原住民交流已久，在2014年就已成立白老日台親善協會，也曾到過台灣訪問，當地的國立愛努民族博物館，也在2015年與國立台灣博物館簽署協議，推動雙邊友好交流，這次與秀林鄉簽署協定，期待雙邊在文化等多個領域更頻密互動。