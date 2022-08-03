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拓展國際能見度 花蓮秀林鄉與日本白老町簽交流協定
花蓮縣秀林鄉公所是太魯閣原鄉，日本北海道白老町也有不少原住民愛努民族，雙方今天透過視訊簽訂友好交流協定，盼未來在文化、觀光、產業等各面向更廣泛交流。
台日雙方今天分別由秀林鄉長王玫瑰、白老町長戶田安彥為代表，簽署協助。駐日代表謝長廷、促成雙方締結協定的駐札晃辦事處長粘信士透過視訊全程參與，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪、秀林鄉代會主席賴俊傑等人都到場見證。
王玫瑰表示，她上任以後積極努力提高秀林鄉觀光產業能見度，這次與日本白老町簽定友好交流議定書，讓秀林邁向國際，與國際間有更多良好互動與連結，也希望藉此展現秀林鄉太魯閣族最在地的自然與人文特色，拓展秀林產業外交新視野。
戶田安彥透過視訊致詞，提到白老町當地的愛努民族，與台灣原住民交流已久，在2014年就已成立白老日台親善協會，也曾到過台灣訪問，當地的國立愛努民族博物館，也在2015年與國立台灣博物館簽署協議，推動雙邊友好交流，這次與秀林鄉簽署協定，期待雙邊在文化等多個領域更頻密互動。
白老町人口約1.6萬人，市區主要位於沿海地區，而其他區域則以林地為主，在日本人移居至此前，原為愛努族聚落，目前仍有許多族人居住在此；秀林鄉人口也相當，以太魯閣族為住民為主。
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