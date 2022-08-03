快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拓展國際能見度 花蓮秀林鄉與日本白老町簽交流協定

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉今天與日本北海道白老町，以視訊方式簽訂友好交流協定，未來將在文化、觀光等多個面向密切交流。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉今天與日本北海道白老町，以視訊方式簽訂友好交流協定，未來將在文化、觀光等多個面向密切交流。記者王燕華／攝影

花蓮縣秀林鄉公所是太魯閣原鄉，日本北海道白老町也有不少原住民愛努民族，雙方今天透過視訊簽訂友好交流協定，盼未來在文化、觀光、產業等各面向更廣泛交流。

台日雙方今天分別由秀林鄉長王玫瑰、白老町長戶田安彥為代表，簽署協助。駐日代表謝長廷、促成雙方締結協定的駐札晃辦事處長粘信士透過視訊全程參與，外交部東部辦事處長胡琪斌、副參事吳漢溪、秀林鄉代會主席賴俊傑等人都到場見證。

王玫瑰表示，她上任以後積極努力提高秀林鄉觀光產業能見度，這次與日本白老町簽定友好交流議定書，讓秀林邁向國際，與國際間有更多良好互動與連結，也希望藉此展現秀林鄉太魯閣族最在地的自然與人文特色，拓展秀林產業外交新視野。

戶田安彥透過視訊致詞，提到白老町當地的愛努民族，與台灣原住民交流已久，在2014年就已成立白老日台親善協會，也曾到過台灣訪問，當地的國立愛努民族博物館，也在2015年與國立台灣博物館簽署協議，推動雙邊友好交流，這次與秀林鄉簽署協定，期待雙邊在文化等多個領域更頻密互動。

白老町人口約1.6萬人，市區主要位於沿海地區，而其他區域則以林地為主，在日本人移居至此前，原為愛努族聚落，目前仍有許多族人居住在此；秀林鄉人口也相當，以太魯閣族為住民為主。

花蓮縣秀林鄉今天與日本北海道白老町，以視訊方式簽訂友好交流協定，未來將在文化、觀光等多個面向密切交流，駐日代表謝長廷（左上）也透過視訊參與。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉今天與日本北海道白老町，以視訊方式簽訂友好交流協定，未來將在文化、觀光等多個面向密切交流，駐日代表謝長廷（左上）也透過視訊參與。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉長王玫瑰（右2），今天代表與日本北海道白老町，以視訊方式簽訂友好交流協定。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉長王玫瑰（右2），今天代表與日本北海道白老町，以視訊方式簽訂友好交流協定。記者王燕華／攝影

太魯閣族 日本 原住民

延伸閱讀

日媒：中國設6禁飛空域 暫不影響日本起降航班

新北竊賊偷花蓮娃娃機 警追2公里逮到人

中國反制裴洛西軍演海域含日本EEZ 日方表達憂慮

日本舉行臨時國會 選出參議院新任正副議長

相關新聞

四接東移恐塞港 基隆5要求嚴審

台電為推動基隆協和電廠轉型為燃氣電廠，計畫填海造陸興建第四接收站，民眾反對破壞珊瑚礁生態，台電改提出四接東移方案，基隆市...

基隆家扶棒球體驗營 肢體缺陷孩子體驗棒球培養自信心

基隆家扶中心舉辦的扶幼棒球體驗營，今天在大武崙棒球場辦結業式。參與學員多數是先天認知能力不足，或是後天長期缺乏身體活動經...

台東四維路「菩提樹綠色隧道」移植被批粗暴不友善

台東市四維路40餘年「菩提樹綠色隧道」因部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面，經民眾、民代及市公所陳情，縣府近日展開分批移植...

基隆退休夫妻分當導覽、料理志工 還買農地體驗田園樂

基隆市約10年前先後退休的劉正倫、王桂涵夫婦，退休前就相約報名海科館志工培訓，一個樂在帶團導覽，另一個在生態廚房料理美食...

蘭陽紅龍果品質評鑑2有機農友摘冠 林姿妙祝賀贈匾

宜蘭縣紅龍果正值產季，今年蘭陽紅龍果品質評鑑競賽吸引縣內5鄉鎮市近30位果農角逐殊榮。紅肉組、甜王組冠軍分別由員山農友黃...

不受中共軍演影響 頭城烏石港擠滿遊客搭船賞鯨

暑假到來，宜蘭知名景點龜山島正值賞鯨旺季。對於中共今起在台灣周邊軍演，賞鯨遊客不減興致，一早就到頭城烏石港排隊搭船出海。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。