快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／宜蘭高齡生活大學畢典好期待 99歲最年長畢業生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭高齡生活大學最年長的女學生是95歲林李阿嬌女士，今天縣長林姿妙獻 花。記者戴永華／攝影
宜蘭高齡生活大學最年長的女學生是95歲林李阿嬌女士，今天縣長林姿妙獻 花。記者戴永華／攝影

很多長輩早年為了打拚賺錢無法念書，更無緣進入大學殿堂。宜蘭縣政府幫長輩圓夢，兩年前開辦高齡生活大學已經讓9千位長者跨入大學之門結業，最近要舉辦畢業典禮。這次會有最高齡99歲畢業生，也有夫妻年紀加起來180歲「班對」，以前他們參加子女的畢業典禮，這次要邀請家屬陪伴長輩參加，分享喜悅與榮耀。

人老要活得健康快樂，縣府提倡活到老、學到老，鼓勵長者走出來結交好友。自109年9月16日與佛光大學開辦「高齡生活大學」到今年4月中已經開辦83梯次，約8999人次長輩到佛大上課結業，其中男性2294人次、女性6705人次；80歲以上1914人、90歲以上129人。

縣長林姿妙發現長輩只是去上大學，並非全部圓夢，為了不留遺憾，完成一貫式的大學學習課程，縣府社會處決定8月22日(溪北場）、23日(溪南場）在宜蘭運動公園體育館，舉辦高齡生活大學畢業典禮，長者將如同青年學子般，以興奮的心情接下畢業證書，並和師長、同學互道珍重再見。

今天宣傳記者會中，邀請一對結婚66年的夫妻高厚緒及高陳瑞英到場，高先生99歲是高齡大學最年長學生，兩人年紀加起180歲，好學不倦，今天牽手走上台，由佛光大學校長何卓飛進行撥穗儀式及頒給畢業證書，此外最年長的女學生是95歲林李阿嬌女士也到場。

何卓飛表示，宜蘭開辦高齡生活大學，與一般的社區長青大學不同，安排的課程即是生活展現，尤其佛大學生投入服務長者，達到青銀共學；長輩們奉獻自己的青春歲月，養兒育女並建構宜蘭文化精神，生活智慧的導師，值得舉辦畢業典禮。

林姿妙說，長輩們以前參加過子女的畢業典禮，連孫子女的畢業典禮也會去參加，這一次縣府要邀請長者的家人一同前來參加，跨世代分享喜悅與榮耀，體驗不同以往的畢業典禮氛圍。

99歲最高齡的畢業生高厚緒先生，他與妻子加起來180歲，兩人一起去上大學，這次也要要攜手參加縣府舉辦的大學畢業典禮。記者戴永華／攝影
99歲最高齡的畢業生高厚緒先生，他與妻子加起來180歲，兩人一起去上大學，這次也要要攜手參加縣府舉辦的大學畢業典禮。記者戴永華／攝影
佛光大學校長何卓飛幫高齡生活大學畢業的長者進行撥穗。記者戴永華／攝影
佛光大學校長何卓飛幫高齡生活大學畢業的長者進行撥穗。記者戴永華／攝影
99歲最高齡的畢業生高厚緒先生，他與妻子加起來180歲，兩人一起去上大學，這次也要要攜手參加縣府舉辦的大學畢業典禮。記者戴永華／攝影
99歲最高齡的畢業生高厚緒先生，他與妻子加起來180歲，兩人一起去上大學，這次也要要攜手參加縣府舉辦的大學畢業典禮。記者戴永華／攝影
宜蘭要舉辦高齡生活大學畢業典禮，這次會有最高齡99歲畢業生，也有夫妻年紀加起來180歲「班對」，以前他們參加子女的畢業典禮，這次邀請家屬陪伴長輩參加，分享喜悅與榮耀。記者戴永華／攝影
宜蘭要舉辦高齡生活大學畢業典禮，這次會有最高齡99歲畢業生，也有夫妻年紀加起來180歲「班對」，以前他們參加子女的畢業典禮，這次邀請家屬陪伴長輩參加，分享喜悅與榮耀。記者戴永華／攝影
佛光大學校長何卓飛頒發畢業證書給99歲最高齡的畢業生高厚緒與他的妻子，兩人年紀加起來180歲，好學不倦，身體還很健康。記者戴永華／攝影
佛光大學校長何卓飛頒發畢業證書給99歲最高齡的畢業生高厚緒與他的妻子，兩人年紀加起來180歲，好學不倦，身體還很健康。記者戴永華／攝影

畢業典禮 宜蘭 佛光大學

延伸閱讀

告陳琬惠誹謗 林姿妙：忍氣吞聲只會讓有心人得寸進尺

林姿妙告陳琬惠：別為蹭聲量傷害縣政府公務員

陳琬惠檢舉宜蘭縣府涉包庇 林姿妙提告誹謗

批林姿妙涉貪 民眾黨宜蘭縣長參選人籲監察院立案調查

相關新聞

四接東移恐塞港 基隆5要求嚴審

台電為推動基隆協和電廠轉型為燃氣電廠，計畫填海造陸興建第四接收站，民眾反對破壞珊瑚礁生態，台電改提出四接東移方案，基隆市...

基隆家扶棒球體驗營 肢體缺陷孩子體驗棒球培養自信心

基隆家扶中心舉辦的扶幼棒球體驗營，今天在大武崙棒球場辦結業式。參與學員多數是先天認知能力不足，或是後天長期缺乏身體活動經...

台東四維路「菩提樹綠色隧道」移植被批粗暴不友善

台東市四維路40餘年「菩提樹綠色隧道」因部分根系竄生破壞道路及人行道鋪面，經民眾、民代及市公所陳情，縣府近日展開分批移植...

基隆退休夫妻分當導覽、料理志工 還買農地體驗田園樂

基隆市約10年前先後退休的劉正倫、王桂涵夫婦，退休前就相約報名海科館志工培訓，一個樂在帶團導覽，另一個在生態廚房料理美食...

蘭陽紅龍果品質評鑑2有機農友摘冠 林姿妙祝賀贈匾

宜蘭縣紅龍果正值產季，今年蘭陽紅龍果品質評鑑競賽吸引縣內5鄉鎮市近30位果農角逐殊榮。紅肉組、甜王組冠軍分別由員山農友黃...

不受中共軍演影響 頭城烏石港擠滿遊客搭船賞鯨

暑假到來，宜蘭知名景點龜山島正值賞鯨旺季。對於中共今起在台灣周邊軍演，賞鯨遊客不減興致，一早就到頭城烏石港排隊搭船出海。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。