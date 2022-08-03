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影／宜蘭高齡生活大學畢典好期待 99歲最年長畢業生
很多長輩早年為了打拚賺錢無法念書，更無緣進入大學殿堂。宜蘭縣政府幫長輩圓夢，兩年前開辦高齡生活大學已經讓9千位長者跨入大學之門結業，最近要舉辦畢業典禮。這次會有最高齡99歲畢業生，也有夫妻年紀加起來180歲「班對」，以前他們參加子女的畢業典禮，這次要邀請家屬陪伴長輩參加，分享喜悅與榮耀。
人老要活得健康快樂，縣府提倡活到老、學到老，鼓勵長者走出來結交好友。自109年9月16日與佛光大學開辦「高齡生活大學」到今年4月中已經開辦83梯次，約8999人次長輩到佛大上課結業，其中男性2294人次、女性6705人次；80歲以上1914人、90歲以上129人。
縣長林姿妙發現長輩只是去上大學，並非全部圓夢，為了不留遺憾，完成一貫式的大學學習課程，縣府社會處決定8月22日(溪北場）、23日(溪南場）在宜蘭運動公園體育館，舉辦高齡生活大學畢業典禮，長者將如同青年學子般，以興奮的心情接下畢業證書，並和師長、同學互道珍重再見。
今天宣傳記者會中，邀請一對結婚66年的夫妻高厚緒及高陳瑞英到場，高先生99歲是高齡大學最年長學生，兩人年紀加起180歲，好學不倦，今天牽手走上台，由佛光大學校長何卓飛進行撥穗儀式及頒給畢業證書，此外最年長的女學生是95歲林李阿嬌女士也到場。
何卓飛表示，宜蘭開辦高齡生活大學，與一般的社區長青大學不同，安排的課程即是生活展現，尤其佛大學生投入服務長者，達到青銀共學；長輩們奉獻自己的青春歲月，養兒育女並建構宜蘭文化精神，生活智慧的導師，值得舉辦畢業典禮。
林姿妙說，長輩們以前參加過子女的畢業典禮，連孫子女的畢業典禮也會去參加，這一次縣府要邀請長者的家人一同前來參加，跨世代分享喜悅與榮耀，體驗不同以往的畢業典禮氛圍。
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