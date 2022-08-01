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花蓮農好基地整修完工 變身食農創生概念館
花蓮「農好基地」位於七星潭的曼波園區旁，上月中旬閉館整修，歷經半個月重新開幕，花蓮縣政府以「四季食養」為主題，對應人體5臟及5色食材，介紹各鄉鎮的農特產品，不僅提升地方農產及社區能見度，並藉此實踐食農教育，讓基地成為農村資訊宣傳站。
「四季食養‧農村演義」展覽主要以四季分別對應人體的心、肝、脾、肺、腎5臟，及青、赤、黃、白、黑（紫）等5色食材，介紹花蓮農村社區好山好水與相對應顏色的農特產品，並利用圖文版面與實品呈現農村達人，以及各社區、休閒農業區的各式季節伴手禮品。
展覽的春、夏、秋、冬4場次展期至11月中旬，每場次展期21天。現在正值夏季，首先登場的就是「夏」季展，現場有蜜香紅茶、金針、鳳梨、西瓜等夏季的農特產品。
農業處長陳淑雯表示，夏季因為溫度高、濕度大，易使人心煩易怒，從陰陽五行來看，心屬火、色赤，夏季養心首選盛產的西瓜、火龍果、蜜香紅茶、紅糯米等紅色食物；而五行中火生土，心生脾，長夏也適合養脾，在地的鳳梨、金針、香蕉等黃色食物最能開胃健脾，首先登場的「夏」季展便是以此為概念。
陳淑雯說，今年適逢「食農教育法」通過，展覽透過食農概念新創，以此扣合農、漁村土地、產業、文化與環境關係，跨出單一社區的限制，呈現農村底蘊新風貌，推動花蓮「農村好生活」的品牌形象。
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