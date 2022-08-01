快訊

王鴻薇向台大檢舉余正煌涉抄襲 校方：確認受理本案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮農好基地整修完工 變身食農創生概念館

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府以「四季食養」為主題，實踐食農教育。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府以「四季食養」為主題，實踐食農教育。記者王思慧／攝影

花蓮「農好基地」位於七星潭的曼波園區旁，上月中旬閉館整修，歷經半個月重新開幕，花蓮縣政府以「四季食養」為主題，對應人體5臟及5色食材，介紹各鄉鎮的農特產品，不僅提升地方農產及社區能見度，並藉此實踐食農教育，讓基地成為農村資訊宣傳站。

「四季食養‧農村演義」展覽主要以四季分別對應人體的心、肝、脾、肺、腎5臟，及青、赤、黃、白、黑（紫）等5色食材，介紹花蓮農村社區好山好水與相對應顏色的農特產品，並利用圖文版面與實品呈現農村達人，以及各社區、休閒農業區的各式季節伴手禮品。

展覽的春、夏、秋、冬4場次展期至11月中旬，每場次展期21天。現在正值夏季，首先登場的就是「夏」季展，現場有蜜香紅茶、金針、鳳梨、西瓜等夏季的農特產品。

農業處長陳淑雯表示，夏季因為溫度高、濕度大，易使人心煩易怒，從陰陽五行來看，心屬火、色赤，夏季養心首選盛產的西瓜、火龍果、蜜香紅茶、紅糯米等紅色食物；而五行中火生土，心生脾，長夏也適合養脾，在地的鳳梨、金針、香蕉等黃色食物最能開胃健脾，首先登場的「夏」季展便是以此為概念。

陳淑雯說，今年適逢「食農教育法」通過，展覽透過食農概念新創，以此扣合農、漁村土地、產業、文化與環境關係，跨出單一社區的限制，呈現農村底蘊新風貌，推動花蓮「農村好生活」的品牌形象。

花蓮縣政府整修農好基地，讓基地成為農村資訊宣傳站。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府整修農好基地，讓基地成為農村資訊宣傳站。記者王思慧／攝影
花蓮縣府在農好基地以「四季食養」為主題，介紹各鄉鎮的農特產品，提升地方農產及社區能見度。記者王思慧／攝影
花蓮縣府在農好基地以「四季食養」為主題，介紹各鄉鎮的農特產品，提升地方農產及社區能見度。記者王思慧／攝影

食農教育 花蓮 鳳梨

延伸閱讀

花蓮東昌公墓獲1500萬元補助遷葬 將蓋部落聚會所

清晨最美！2022花蓮「六十石山金針花海」花況、天氣、交通、日出行程

影／全國舞藝大賽在花蓮 逾4000舞林高手展現精湛舞藝

相隔7年雲門舞集再度跳進花蓮 8月6、7日火車站前演出

相關新聞

花蓮農好基地整修完工 變身食農創生概念館

花蓮「農好基地」位於七星潭的曼波園區旁，上月中旬閉館整修，歷經半個月重新開幕，花蓮縣政府以「四季食養」為主題，對應人體5...

法國公墓普度 戴寧智：謝謝基隆人提供法軍英靈安息地

中元普度主普黃姓宗親會和清法戰爭紀念園區所在地正砂里長俞明發，今天在園區舉辦祭祀法會。法國在台協會即將離台的副主任戴寧智...

「宜蘭羹好」徵選出爐32家入選 國際名廚江振誠今頒獎

宜蘭人偏好羹類的庶民美食，孕育出特別的飲食文化，縣政府為了行銷在地產業，首次舉辦「宜蘭羹好、宜蘭更好」徵選，由國際知名主...

7月普度數百桌供品送偏鄉弱勢 鹿野寶華山慈惠堂送愛心

台東鹿野鄉「寶華山慈惠堂」，每年農曆7月都舉辦中元普度，並開放信眾報名「認桌」後團購供品，再由法師率領誦經團舉行祈福祭典...

影／鼎東客運分割 東台灣客運總經理哽咽報告天上父親

台東鼎東客運營運近半世紀，即日起分割為2間公司，山區縱谷線更名「東台灣客運」，東海岸線由「興東客運」經營，東台灣客運今天...

師被控性騷 南安國中校長請辭

宜蘭南安國中今年3月有位戴姓男老師傳與女學生發生情感後，又遭多名女學生投訴有性騷擾之嫌，掀起軒然大波，即便縣府後來接手處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。