法國公墓普度 戴寧智：謝謝基隆人提供法軍英靈安息地

中元普度主普黃姓宗親會和清法戰爭紀念園區所在地正砂里長俞明發，今天在園區舉辦祭祀法會。法國在台協會即將離台的副主任戴寧智說，謝謝基隆市民給法軍英靈提供安息地，法國公墓原本是見證敵對立場和黑暗的歷史，如今已轉為象徵台法友誼與和平的園區。

清法戰爭紀念園區普度法會上午近10點舉行，黃姓宗親會理事長黃丁風、基隆市文化局副局長李添慶、立法委員蔡適應和戴寧智（Delvallee Guillaume）等人出席，並由戴寧智代表法方在紀念碑前獻花。

戴寧智第1次到基隆法國公墓參加普度是2018年8月14日，那是他到任的第2天。他說，在即將離任前幾天，再次到基隆參加普度，可以說是為他駐台劃下完美句點。

戴寧智表示，1884到1885年的清法戰爭，700多名犧牲的法國海軍將士，大部分都很年輕，對福爾摩沙這座美麗島嶼完全不認識或認識不深，他們夢想著光榮，卻在異國失去生命。

基隆在清法戰爭是遭侵略的一方，基隆人既不認識這些士兵，也不是他們的朋友，但仍為這些法軍英靈提供安息地，完成遠在法國的親人無法做到的事。戴寧智認為，此舉證明人類幫助其他受苦受難者的普世價值。

戴寧智說，這座公墓見證歷史上敵對立場和共同黑暗的一夜，但今天已成為古蹟、懷念先人的地方，是法國和台灣間的連結，象徵友誼的實體。法國公墓如果沒有基隆市府團隊的努力和支持，無法保存得這麼好，他要特別感謝文化局將法國公墓列為文化遺產，多年來用心維護。