「宜蘭羹好」徵選出爐32家入選 國際名廚江振誠今頒獎

宜蘭人偏好羹類的庶民美食，孕育出特別的飲食文化，縣政府為了行銷在地產業，首次舉辦「宜蘭羹好、宜蘭更好」徵選，由國際知名主廚江振誠擔任評審長，今天公布評選結果，共有五大類，32家宜蘭最好的羹類商家，這些店家會在情人節活動中設攤販售，讓消費者嘗個夠。

縣政府今天邀請江振誠表揚入選店家，副縣長林建榮表示，早期勤奮勞動的人們總希望能吃到溫熱又飽足的一頓，濃稠的宜蘭羹能包住溫熱，減緩熱度散失，又能增加飽足感，宜蘭羹的種類口味包羅萬象，成為代表宜蘭的特色小吃。

首次「宜蘭羹好～宜蘭更好」徵選，分為肉羹、米粉羹、麵線羹、海鮮羹、綜合羹共5大類，4月份起經過資格審查、民眾票選，第三階段由專家評選，7月4日由國際名廚江振誠擔任評審長及傅培梅傳人程安琪、金牌主廚阮紹榮、美食作家克里斯、宜蘭縣商業會楊杰理事長及宜蘭縣觀光協會王文新理事長一道道實吃評選，最終評選出32間宜蘭最好羹類商家。

江振誠表示，縣政府很用心辦理好羹評選，同時也有美食地圖讓消費者知道哪裡可以吃到，感謝很多業者願意參加活動；他在評選過程中，很驚訝宜蘭有這麼多羹類特色美食，同時也跟業者訪談選用的食材選材及製作，這對於國際觀光城市美食是很重要的。

獲選商家名單如下（依筆畫排列）：

最佳肉羹獎：玉仁八寶冬粉、北門傳承蒜味肉羹、巧宴蒜香肉羹、南賓小吃部、礁溪鐘氏肉羹。

最佳海鮮羹獎：永豐活海鮮餐廳、義眾魚羹之家、鋒木魚酥羹、礁溪鐘氏肉羹（魷魚羹）、韓國沙茶魷魚。

最佳米粉羹獎：阿茂米粉羹、品誼古早味小吃、神農豆花（米粉羹）、海姐米粉羹、蘇澳廟口米粉羹。

最佳麵線羹獎：三寶大腸麵線、六合大腸麵線、海姐米粉羹（麵線羹）、廟後大腸紅麵線、頭城滷肉大腸麵線。

最佳綜合羹獎：四海居小吃部、年年小館、老頭家海鮮館、味芳海鮮園、宜蘭千藝婚宴會館、帝皇海鮮館。

人氣獎：川鮮小館、天天來水餃館、蘇澳肉羹民；風味獎：大頭肉羹；特色獎：阿凱芙蓉香酥肉羹；特別獎：巧味冰庫（米粉羹）