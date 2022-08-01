離台前參與普渡 戴寧智：法國公墓成台法友誼實體

法國在台協會副主任戴寧智即將離台，今天出席基隆市清法戰爭紀念園區舉辦的普渡典禮表示，法國公墓見證歷史上敵對立場和共同黑暗的一夜，已成為象徵台法間友誼與和平的實體。

這場中元普渡由黃姓宗親會和正砂里長俞明發共同舉辦，包含戴寧智（Delvallee Guillaume）、黃姓宗親會主委黃丁風、基隆市政府文化局副局長李添慶、立法委員蔡適應等人出席，戴寧智也代表法國在台協會在紀念碑上獻花。

戴寧智致詞時透過翻譯表示，這是他最後一次出席這個活動，還記得第一次參加普渡是在到任隔天的2018年8月14日，在離任前再次出席，也為他駐台劃下完美句點，基隆也將是他最具代表性的一段經歷。

戴寧智指出，基隆市的法國公墓對法國與台灣關係具有特別意義，紀念700多名1884年至1885年的清法戰爭中犧牲的法國海軍將士，當時上岸的法國士兵和軍官大部分都很年輕，且對福爾摩沙這座美麗島嶼完全不認識或認識不深，士兵們夢想著光榮卻在異國失去生命。

戴寧智說，基隆人雖然遭到侵略，仍為這些英靈提供安息地，這是遠在法國的親人無法為士兵做到，基隆市民既不認識這些士兵也不是士兵的朋友，也證明人類幫助其他受苦受難者的普世尊重。

戴寧智表示，這座公墓見證歷史上敵對立場和共同黑暗的一夜，但今天已成為古蹟懷念先人的地方，是法國和台灣的連結，象徵台法間的友誼與和平的實體。法國公墓如果沒有基隆市府團隊的努力和支持，無法保存這麼好，他要特別感謝文化局將法國公墓列為文化遺產，多年來用心維護。

蔡適應致詞說，他在立法院擔任「台灣與法國國會友好協會」理事長，台灣在歐洲最重要的國家也是法國，台灣駐歐洲所有國家中，駐法國台北代表處規模最大，除巴黎設代表處外，普羅旺斯也成立新的辦事處，對於台灣而言，法國也是台灣在歐洲最重要的夥伴，這樣的夥伴關係不只官方，連民間的往來也很熱絡。