7月普度數百桌供品送偏鄉弱勢 鹿野寶華山慈惠堂送愛心

台東鹿野鄉「寶華山慈惠堂」，每年農曆7月都舉辦中元普度，並開放信眾報名「認桌」後團購供品，再由法師率領誦經團舉行祈福祭典。廟方今天將祭拜後的供品，逐一捐贈弱勢家庭和社福團體，學童們收到慈惠堂的物資、點心都開心不已。

寶華山慈惠堂表示，農曆7月不論佛家的盂蘭盆節，或道教中元普度，目的都在於普渡眾生，祭拜供品祈求平安後如果轉作愛心，贈送給地方有需要的人、能幫助弱勢，讓普度祭拜活動更有意義。

他說，去年考量疫情普度祭儀未對外開放，今年恢復辦理460桌名額，開放立即額滿，供品除了部分信眾領回，多數全數轉交廟方處理，慈惠堂循往年模式，訊問意願後，將分送給部落學童、弱勢家庭和消防隊，也送給海端鄉加拿國小全校學童。