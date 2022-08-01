前進太魯閣山區 產學攜手助原鄉部落綠色發電

花蓮秀林鄉大禮、大同部落用電仰賴發電機及太陽能板，東華大學團隊媒合綠能產業，建置太陽光電系統，也試驗小水力發電，協助改善偏遠山區能源問題，作為部落綠能示範點。

太魯閣國家公園內的太魯閣族，約在200、300年前由台灣西部翻越中央山脈進入立霧溪流域定居，日治時期大部分部落均被遷移至淺山、平地一帶，現僅存大禮、大同部落仍有少數居民活動。位於海拔約1200公尺山區，車子到不了，供電靠著發電機、太陽能板發電支應，曾被外界稱作「黑暗部落」。

國立東華大學能源科技中心、洄瀾共好大學社會責任中心與工業技術研究院共同合作推動「工研院社會公益-科技應用與服務計畫」，去年前往大同、大禮部落設置第一盞太陽能路燈，並與中華電信網路分公司合作，共同架設訊號強波器優化山區通訊。

東華大學能源科技中心今天發布訊息表示，去年的服務計畫獲得各界熱烈迴響，獲得聯合再生能源股份有限公司致贈高效能太陽能板、尚億新能源有限公司及裕程國際有限公司捐贈模組零件，加上工研院、威騏科技等單位組成技術團隊，與東華大學自然資源與環境學系學生日前共同挺進大同部落，延續「送電到部落」計畫，推動部落能源自主的目標。

由於山區物資運送極為艱辛，此次太陽能板等設備以流籠運送，建置規模為5kW獨立型太陽光電系統，並協助部落族人就線路設計、逆變器安裝、系統維運進行專業技術訓練。

預期於今年8月將電力儲能系統串聯，待系統完成後，預計每日可產生12度電力，協助逐步改善部落電力不足問題，並作為部落綠能示範點。

此外，於去年勘查時發現部落水力資源豐沛，經評估決定試驗小水力發電的可行性。此次也將300W渦流微水力發電系統模組運抵部落，後續將進行系統運轉及發電效益測試。

東華大學能源科技中心主任白益豪表示，感謝多年前台南社大協助部落建置太陽能光電設備，開啟部落對綠色能源的認識與信任，也因工研院與產業界關注，捐贈許多高效能的發電模組設備，並投入技術團隊群組共同響應，才能促成此次產官學研密切合作，未來也將持續拓展綠色能源觸角，期能點亮更多偏鄉燈火，為改善部落能源供給盡一份心力。