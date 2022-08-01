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影／鼎東客運分割 東台灣客運總經理哽咽報告天上父親
台東鼎東客運營運近半世紀，即日起分割為2間公司，山區縱谷線更名「東台灣客運」，東海岸線由「興東客運」經營，東台灣客運今天熱鬧舉辦更名揭牌儀式，由縣長饒慶鈴廣播發車，總經理施建州哽咽向過逝父親報告：「我完成你的遺願了！」
台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、交通部公路總局高雄區監理所長李瑞銘、台東縣議長吳秀華、台東市長張國洲及地方政商名仕，今天都出席東台灣客運揭牌儀式，眾人感謝鼎東客運過往乘載的服務，也為公司更名向董事長王欽鈴、總經理施建州祝賀。
施建州表示，鼎東客運前身原為「安榮客運」及「興東客運」，46年前為爭營運路權，經台灣省政府交通處要求二公司合併，才成立「鼎東客運」公司， 但內部仍各自經營自己路線、服務旅客，分經營策略上也有不同想法。
施建州說，因為2家客運分別持有公司各半股份，對於彼此既無監督權利，卻又必須為彼此承擔責任，遇重大議題或爭取承辦標案，另一方不一定支持，可能因此擱置或維持現狀，對於經營徒增不可控制風險，「分割」成為父親施孟宏念茲在茲的願望。
「父親、我完成你的願望了！」施建州語帶哽咽表示，8年前父親臥病在床，他身負重任寫下分割營運計畫書交給父親，父親臨終前仍鼓勵他「繼續加油」讓公司更好，分割案前後經歷8年、3次申請，交通部公路總局終於來函核准，讓他完成父親遺願，也期許以更優質服務回饋社會大眾。
「鼎東客運」分割後將走入歷史，但公司內部「鼎東客運」仍會保留一段時間，完成帳務管理，2公司更名後仍各自經營原服務路線，站牌、班次、票價都未調整。
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