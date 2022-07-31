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基隆市兒童珠算心算大賽 3名10段高手過招 李偲維勝出

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市第二信用合作社總經理高萱芝具珠算8段實力，表示自己就是學習珠心算獲益的見證人。圖／童珠協會提供
基隆市第二信用合作社總經理高萱芝具珠算8段實力，表示自己就是學習珠心算獲益的見證人。圖／童珠協會提供

基隆市兒童珠算心算比賽大會今天登場，139名選手參加，其中有3人是心算10段高手。中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄表示，珠心算是一種腦力、敏捷性與穩定度訓練，小朋友到銀髮族都可以學習。

中華民國兒童珠算協會和中華珠算心算教育學會，今天在基隆長榮桂冠酒店3樓聯合舉辦兒童珠算心算比賽。這項比賽在基隆已連續舉辦30年，比賽定位為公益性質，經費全由吳文雄負責籌措。

吳文雄說，珠心算是我國傳統文化，也是一種腦力、敏捷性與穩定度訓練，希望政府和民間團體共同推廣珠心算國粹。受到少子化與疫情影響，全國1千多名珠心算教師的教學受到如海嘯般衝擊，希望政府能協助度過難關。

吳文雄引述彰化師範大學教授黃國榮的研究，指學生珠心算程度越高，數學能力越強；成大心理系教授謝淑蘭的研究也發現心算可延緩大腦老化，因此聯合國教科文組織已將「算盤」列入人類非物質文化遺產。

基隆市第二信用合作社總經理高萱芝具珠算8段實力，她出席比賽開幕致詞時說，自己就是學習珠心算獲益的見證人，因為學珠心算能加強計算能力，注意力、領悟力與推理能力也大幅提升，數學與理科得心應手，兒童越早學習珠心算，越有助於腦力訓練。

大會名譽會長、基隆市議員宋瑋莉也曾是吳文雄的學生，她推崇吳文雄一生奉獻給珠心算教育，令人敬佩。

今年報名的選手中，延平中學學生李偲維、二信中學學生廖冠穎和成功國中學生許思為都是心算10段高手。李偲維5歲開始學珠心算，在校數學成績好，運算速度快。廖冠穎學習珠心算8年，認為有助背誦與答題快。許思為學習珠心算5年即達10段，表示學珠心算後，記憶力更好，思考更靈敏。

今年基隆市兒童珠算心算比賽各組冠軍，分別為幼童組詹凱至、一年級組杜孟叡、二年級組呂忱禧、三年級組蔡羽柔、四年級組張睿津、高年級暨國中組李偲維。

基隆市議員宋瑋莉也曾是吳文雄的學生，並出任大會名譽會長。圖／童珠協會提供
基隆市議員宋瑋莉也曾是吳文雄的學生，並出任大會名譽會長。圖／童珠協會提供
中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄盼政府與民間，共同發揚珠心算國粹。圖／童珠協會提供
中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄盼政府與民間，共同發揚珠心算國粹。圖／童珠協會提供
延平中學學生李偲維（中）勇奪高年級暨國中組冠軍，身旁為他的父母親。圖／童珠協會提供
延平中學學生李偲維（中）勇奪高年級暨國中組冠軍，身旁為他的父母親。圖／童珠協會提供
基隆市兒童珠算心算比賽大會今天登場，家長陪同出席加油打氣。圖／童珠協會提供
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