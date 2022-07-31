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助學金745萬補缺口 環島饅頭夫婦攜手花蓮家扶義賣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
饅頭夫婦林波、靳寶儀與花蓮家扶合作，在家扶玉里服務處，與學子做1800顆饅頭，不到半天就賣完。圖／花蓮家扶提供
饅頭夫婦林波、靳寶儀與花蓮家扶合作，在家扶玉里服務處，與學子做1800顆饅頭，不到半天就賣完。圖／花蓮家扶提供

因疫情重創弱勢家庭經濟，花蓮家扶中心新學期獎助學金申請件數有1400人，卻有745萬元缺口。熱心公益的饅頭夫婦林波、靳寶儀得知後，開著小貨車到花蓮，夫妻倆與學生製作、義賣1800顆手工黑糖饅頭，銷售一空，8月4日將趕工上千顆，呼籲民眾一起發揮愛心助清寒學子。

近年受疫情影響，家扶獎助學金今年申請人數高達1400人，創下近5年新高，發放總金額約1145萬元，目前尚缺910份、745萬元助學金，需要愛心人士捐助。

連續8年環島做愛心手工饅頭的夫婦林波、靳寶儀，與花蓮家扶合作，在家扶玉里服務處，與學子做饅頭義賣，趕工製作1800顆饅頭，不到半天就賣完。

靳寶儀說，大家一起頂著夏日豔陽，靠著自己的雙手和力量一起製作饅頭，也將對社會大眾的感恩揉進麵糰裡，回饋給一位善心人士。

花蓮家扶中心主任施政延表示，縣內扶助1831戶、3327位兒少，其中74%是單親或隔代家庭，63％全戶平均月收入未達2萬5千元，其中的大專青年有一半以上需要打工賺學費及生活費。

為延續對受扶高中、大專生助學紅包的支持與努力，饅頭夫婦在8月4日到花蓮市家扶中心停車場，與另外10名受扶學子製作饅頭，並於現場販售。黑糖饅頭一袋5顆100元，收入將全額捐贈花蓮家扶做獎助學金專款使用。

花蓮家扶助學金尚缺745萬元，饅頭夫婦林波（左2）、靳寶儀（左3）攜手學子製作饅頭義賣。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶助學金尚缺745萬元，饅頭夫婦林波（左2）、靳寶儀（左3）攜手學子製作饅頭義賣。圖／花蓮家扶提供
饅頭夫婦與學生製作、義賣手工黑糖饅頭，呼籲民眾一起發揮愛心助清寒學子。圖／花蓮家扶提供
饅頭夫婦與學生製作、義賣手工黑糖饅頭，呼籲民眾一起發揮愛心助清寒學子。圖／花蓮家扶提供

花蓮 家扶中心 弱勢家庭

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