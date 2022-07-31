中元普度減空汙 基隆推「以善代金」配合紙錢集中焚燒

農曆7月許多民眾在會祭祀先人或普度亡魂，基隆市環保局表示，燃燒紙錢會汙染空氣，鼓勵社區普度紙錢集中運送到天外天焚化廠燃燒。環保局還持續推動「以善代金」政策，希望商家、社區或在家拜拜的民眾，將部分買紙錢費用捐款做公益，也有助維護空氣品質。

環保局已在農曆7月來臨前，在天外天焚化廠舉辦祈福淨爐儀式，安排道長在紙錢集中焚燒相關設備及場地演法淨壇，讓民眾可以更放心地將中元普度的紙錢，交由環保局集中焚燒。

保護局說，為了減少民眾燃燒紙錢，產生懸浮微粒等汙染物，今年與市立殯葬管理所配合，在各地公私殯葬地點設置紙錢集中區（箱），推廣祭祀減量集中燃燒。社區中元普度祭祀的紙錢，也可集中運送至天外天焚化廠進行焚燒。

民眾配合紙錢集中收運燃燒有兩種方式，首先可在收運前一日電話預約，收運專線(02)2465-1115轉分機271。民眾也可自行載運紙錢，前往設在天外天焚化廠旁的紙錢暫存區。

基隆市環保局推動以善代金多年，鼓勵商家、社區或在家拜拜民眾，將部分買紙錢的費轉為捐款。民眾前往四大便利商店操作多媒體事務機，選擇愛心捐款以功代金，就可將善款捐助弱勢團體。以善代金累計已有約5700人次響應，捐出175萬元幫助弱勢家庭。

環保局說，即日起到8月底民眾也可憑以善代金捐款回執單據，前往環保局領取基隆慶安宮平安米（單筆100元以上）或吊飾（單筆200元以上），數量有限送完為止。