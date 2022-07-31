花蓮東昌公墓獲1500萬元補助遷葬 將蓋部落聚會所

花蓮吉安鄉東昌公墓已閒置約30年，獲花東地區永續發展基金補助1500萬元遷葬，規畫興建Lidaw里漏部落聚會所。公告遷葬日至今年11月30日止，鄉公所請尚未辦理認領、起掘的民眾，盡早完成相關作業。

東昌公墓有133座一般墓、42座空墓，目前完成起掘程序者有34座，其中33座核發補償經費，認領但尚未起掘者有20座，待家屬擬定良辰吉日辦理；並有1座墓基經花蓮縣政府現勘評估，具文化資產價值潛力，將納入列冊追蹤。

由於東昌公墓遷葬及土壤改良費用龐大，遷葬是一大挑戰，經花東基金挹注後，目前整體遷葬認領、起掘進度已達4成，鄉公所全力協助墓主關係人辦理起掘事宜，依規核發遷葬補償費，並提供後續骨骸火化及環保植葬的全額補助。

鄉長游淑貞表示，東昌村里漏部落為鄉內僅存仍具有祭師祭儀文化的部落，因此將承襲部落傳統祭祀文化，在部落頭目及祭師協助下，擇日辦理祭祀移靈儀式，向祖靈、先人稟告遷葬及後續安奉事宜，同時祈願未來部落聚會所新建工程順利。

「高期待也是高挑戰！」游淑貞說，待完成遷葬後，公墓用地就能活化，啟動部落多功能聚會所的新建計畫及社區共融公園化的目標，帶給部落族人更為完善的聚會所。