影／沈文程施文彬李翊君8月台東金曲獻唱 65歲上免費

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聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
縣長饒慶鈴（中）頒獎表揚得獎的長輩。記者卜敏正／攝影
縣長饒慶鈴（中）頒獎表揚得獎的長輩。記者卜敏正／攝影

台東縣政府「倚盃氣來唱歌」長者歌唱比賽日前辦理決賽，除邀請歌手沈文程任評審、示範演出，並選拔活力組、樂齡組、長青組、同樂組前三名，由縣長饒慶鈴頒獎，同時邀請各組第1名長輩，擔任8月份金曲演唱會嘉賓，與知名歌手同台演出。

台東縣金曲演唱會訂於8月23、24日兩天下午2點到4點半，在台東縣政府文化處藝文中心演藝廳舉辦，演唱會分別邀請沈文程、向蕙玲、施文彬、李翊君、潘越雲、翁立友等歌手與鄉親同歡，並開放台東縣內65歲完成2劑疫苗施打銀髮長輩入場欣賞。

台東縣社會處長陳淑蘭指出，運用公益彩券基金辦「倚盃氣 來唱歌」，2022台東縣傳世金曲演唱會，暨長青歌唱大賽，透過歌唱比賽讓長者哼唱經典金曲、重拾記憶，並有機會與知名歌手互動，讓長輩享受歡樂及音樂饗宴。

陳淑蘭說，此次歌唱比賽由海岸線區的長濱、成功、東河；南迴線區的大武、太麻里、達仁、金峰；縱谷線區的池上、關山、鹿野、延平、海端；台東市與離島區的台東市、卑南鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉等4區域34個老人會共襄盛舉，年紀最長的是從綠島88歲林石木，以及太麻里鄉87歲李謀良，都參賽高歌。

決賽各組第1名分別為活力組陳金溪、樂齡組孟錦玉、長青組李謀良、同樂組謝明興、曹釋文，另外，也選出最佳造型、最佳台風、最佳音色，及最佳人氣獎等特別獎。

8月23、24日金曲演唱會開放台東縣內65歲銀髮長輩入場欣賞，下午1點後開放進場，8月15日起，即可至社會處一樓服務台索票，每人最多索取1張，數量有限，索完為止。

縣長饒慶鈴（中）演唱會後與沈文程（右）等人擺姿勢逗趣拍照。記者卜敏正／攝影
縣長饒慶鈴（中）演唱會後與沈文程（右）等人擺姿勢逗趣拍照。記者卜敏正／攝影
縣長饒慶鈴（左）頒獎表揚演唱會獲獎長輩。記者卜敏正／翻攝
縣長饒慶鈴（左）頒獎表揚演唱會獲獎長輩。記者卜敏正／翻攝

台東 演唱會 綠島

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