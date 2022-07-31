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台東鯉魚山銀合歡茂盛 林管處：分區漸次小面積移除

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東鯉魚山步道兩旁長了許多 外來樹種銀合歡。記者卜敏正／攝影
台東鯉魚山步道兩旁長了許多 外來樹種銀合歡。記者卜敏正／攝影

台東縣鯉魚山是台東市「都市綠肺」，遊客發現步道旁外來樹種「銀合歡」越來越多，雖有部分移伐、但數量仍多。台東林管處表示，夏季常有颱風直撲台東，鯉魚山首當其衝，銀合歡仍具水土保持功能，不宜一次性大面積剷除。

位於台東市區的鯉魚山生態資源豐富，植物種類多元，是許多人休閒、爬山練腳力場所，但遊客發現步道旁外來種銀合歡生長茂盛、越來越多，管理單位似乎只做部分移伐，憂心銀合歡影響原生樹種，為何不大面積移除？

台東林管處表示，鯉魚山每逢颱風雨水沖刷後，較為陡峭崩塌裸露坡地，相當適合銀合歡種子萌發生長，造成鯉魚山銀合歡數量增多，林管處考量銀合歡仍具有水土保持功能，不宜一次性大面積剷除，採分年漸次、小面積移除。。

台東林管處表示，執行銀合歡移除仍必須考量林地裸露程度、造成衝擊，兼顧鯉魚山步道安全，並保持原有水土保持功能，全面移除銀合歡有一定難度，另移除同時將栽植適合樹種，透過適宜人工復育，恢復符合當地原生森林環境。

外來種銀合歡具強大繁殖力，根據研究，有銀合歡植株生長地點，每年每平方米可生產8000顆種子，且銀合歡植株耐旱、耐貧瘠，還會分泌含羞草素，抑制其他植物生長，故被列入世界百大惡性入侵物種。

台東林管處日前剷除觀景台周邊部分銀合歡。記者卜敏正／攝影
台東林管處日前剷除觀景台周邊部分銀合歡。記者卜敏正／攝影
銀合歡植株耐旱、耐貧瘠，還會分泌含羞草素，抑制其他植物生長，被列入世界百大惡性入侵物種。記者卜敏正／攝影
銀合歡植株耐旱、耐貧瘠，還會分泌含羞草素，抑制其他植物生長，被列入世界百大惡性入侵物種。記者卜敏正／攝影
鯉魚山是許多台東人爬山、運動腳力的地方，從觀景台上可以環視台東市區，看到綠島和蘭嶼。記者卜敏正／攝影
鯉魚山是許多台東人爬山、運動腳力的地方，從觀景台上可以環視台東市區，看到綠島和蘭嶼。記者卜敏正／攝影

台東 颱風 雨水

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