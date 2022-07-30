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鳳林人的回憶 第一兒童樂園啟用38年轉型共融公園

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣鳳林鎮第一兒童樂園啟用距今近40年，鎮公所爭取花東基金千萬元補助，轉型為共融公園，今天剪綵啟用。圖／鳳林鎮公所提供
花蓮縣鳳林鎮第一兒童樂園啟用距今近40年，鎮公所爭取花東基金千萬元補助，轉型為共融公園，今天剪綵啟用。圖／鳳林鎮公所提供

花蓮縣鳳林鎮第一兒童樂園啟用距今近40年，一度老舊陰暗雜草叢生，大人小孩不敢入內。鳳林鎮公所爭取花東基金千萬元補助，重新拉皮設計為適合全齡的共融公園，保留原有大門牌樓和當時鎮長邵金鳳的落款，現任鎮長蕭文龍反而未留名，年底將卸任的他感性地說「只要認真有心，就會被鎮民記住」。

鳳林第一兒童樂園位於鳳林國中、國小及吉林國宅旁，1984年在前鎮長邵金鳳任內啟用，當時園區內有小迷宮、溜冰場、溜滑梯、跳石場等設施，吸引民眾前往遊憩，是許多鳳林人的兒時回憶。

但隨著時光推移，第一兒童樂園設施逐漸老舊，遊客日益稀少，園區也被雜草樹木掩蓋，甚至成為治安死角。鎮公所於2018年整理環境，去年再向國發會申請花東永續發展基金1000萬元，公所自籌100萬元，規畫為共融園區。

改頭換面的公園今天重新和鎮民見面，鎮長蕭文龍、代表會正副主席林建平、許朝輝等人都到場。蕭文龍說，鳳林鎮超過4分之1的人口是長者，新的共融公園針對長輩、孩童設計，有適合長者的單槓、健身器材，也有給小朋友使用的企鵝造型綜合溜滑梯、鞦韆、攀岩設施及沙坑、洗手洗腳台等，也鋪設有防跌傷的厚墊、設置供休息的座椅。

蕭文龍2屆任滿，即將在年底卸任，這次重建樂園保留38年前的大門及鎮長邵金鳳的落款，以感恩「前人種樹」，自己卻未留名。他說，從政以來沒在任何設施上落款，因為「這些都是公家經費」，而建設原本就是公所的責任。

花蓮縣鳳林鎮第一兒童樂園啟用距今近40年，鎮公所爭取花東基金千萬元補助，轉型為共融公園，今天剪綵啟用。圖／鳳林鎮公所提供
花蓮縣鳳林鎮第一兒童樂園啟用距今近40年，鎮公所爭取花東基金千萬元補助，轉型為共融公園，今天剪綵啟用。圖／鳳林鎮公所提供

溜滑梯 企鵝

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