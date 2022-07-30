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網路新聞充斥 基隆辦10場免費課辨真偽及怎當公民記者

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
網路新聞充斥，基隆辦10場免費課辨真偽及怎當公民記者。圖／觀銷處提供
網路新聞充斥，基隆辦10場免費課辨真偽及怎當公民記者。圖／觀銷處提供

網路假新聞、假訊息充斥，基隆市政府辦理「媒體識讀課程」，自8月1日起，開辦10場課程，包含線上及實體課程，課程完全免費，透過課程學習如何辨別新聞的真實性，若對於媒體領域有興趣的民眾，也可進一步參加公民記者評選，從單純的閱聽者轉為產製者的角色。

市府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，現今網路使用方便，資訊流通比以往快速，也給予錯誤或假訊息快速傳播的環境，若缺乏媒體識讀的相關知識，便很容易被錯誤或假訊息干擾認知，媒體識讀可以說是現在資訊社會下人人不可或缺的素養，提升民眾媒體識讀能力是現代公民必備的關鍵能力。

曾姿雯說，這次開辦10場次媒體識讀課程，邀請的課程講師，在學界、業界都有豐富的學術涵養與實務經驗，包括陳炳宏、洪馬克、李佳懷、吳楷兒、施柏全、王若庭、閔其慰等，課程完全免費，授課內容深入淺出，歡迎國小以上學生及一般民眾報名參加。

觀銷處表示，除媒體識讀課程開辦外，這次也與中嘉寬頻吉隆有線電視合作，開放參與課程的學員有機會加入公民記者的行列，未來這些公民記者的報導將會被刊登，讓民眾從單純「閱聽者」近一步成為「產製者」的角色。

本次媒體識讀課程從8月1日開始，至10月7日共有10堂課程，民眾可前往美麗基隆官網( https://www.beautiful-keelung.tw/details.asp?UID=99 )報名課程，當天參與活動者，還會有神秘小禮物以及有獎徵答的活動，歡迎民眾踴躍參加。

假訊息 公民記者 基隆

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