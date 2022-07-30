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台東這個游泳池「魚蝦同游還有鱸鰻」 曾培育許多游泳國手
台東縣立游泳池近期成為交鋒話題，藍綠有意參選下屆台東市長參選人，都認為應活化台東市湧泉公園游泳池，讓這座歷史悠久，能享受與魚魚蝦共游樂趣的游泳池，水質更清澈、規畫更完善。
行政院東部辦公室執行長洪宗楷，正爭取民進黨徵召參選下屆台東市長，他認為台東市缺游泳池，當年賣掉目前興建全聯超市那塊地，就是為了「泳圖共構」籌資，縣府後續未完成游泳池興建讓人不解，另他也認為公所可活化湧泉公園游泳池，未來並應該爭取活水湖經營，讓台東人有更多游泳空間。
台東縣議員陳銘風已獲國民黨提名參選下屆台東市長，他也提出湧泉公園游泳池、活水湖活化政策，尤其強調湧泉游泳池是許多台東人兒時記憶，在泳池裡和魚共游，是外縣市民眾無法想像、感受的游泳樂趣，這部分應保留，但也要思考如何提升水質、活化經營。
他說，湧泉游泳池是天然湧泉活水湧出，老台東人都知道要去「普魯」游泳，曾培育多名游泳國手，他將爭取更多經費做更完善規畫，讓「普魯」成為游泳戲水最佳去處。
「湧泉游泳池應重新整理規畫！」台東張姓市民表示，30多年前湧泉游泳池池水可達胸口，池內不僅魚蝦多還有大鱸鰻，但近幾年水位降了不少，現在大概只有1米深、太淺了，魚蝦也沒有以前多，但整修時期市民更沒有地方游泳，建議縣府和市公所妥善規畫。
台東縣政府官員表示，當年「泳圖共構」規畫時，的確因為經費不足、決定賣地籌資，土地賣了，錢就是進入政府公庫，「泳圖共構」案因原物料大漲等因素13次流標，縣府才重新規畫泳圖分構，但賣土地所得入政府公庫依規定使用、並無不當。
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