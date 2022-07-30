基隆中山二路20公尺13人孔蓋撞擊聲擾民 市府將降埋

基隆市中山區中山二路1巷口附近，不到20公尺的距離有高達13個市政府的人孔蓋，且因與道路密合度不足，汽車經過時發出「哐啷」撞擊噪音聲響，住戶不堪其擾，睡覺也被吵醒。議員莊敬聖要求市政府盡速改善。市府工務處表示，將降埋30公分。

中山二路中山區衛生所附近一處轉彎處，短短不到20公尺，卻有多達13個市府設置的人孔蓋，居民反映不僅太多，密合也不足產生噪音。莊敬聖昨會同市政府工務處等單位會勘研議改善之道。

居民說，中山二路每天上下班尖峰時間車子非常多，有的往市區，有的要上中山高，尤其是在彎道上，每天「哐啷」撞擊噪音擾人，夜晚也是吵人無法安靜睡眠，「大家不解為何設這麼多人孔蓋？」

中山區中興里長李進發說，「實在太多、太密集了」，因為密合度不足，汽車經過時會發出很大噪音聲響，民眾一再反映。機車經過也容易打滑，還未拓寬整建時沒這麼多，工程完工後才變多，居民都盼盡速改善。

莊敬聖表示，中山二路靠山側的彎道，不到20公尺共有13個人孔蓋，他質疑共同管道的功能似乎沒有發揮，怎會如此多呢？因位處彎道上，人孔蓋易濕滑，下雨非常危險，有的凹凸不平或有破損，容易造成安全上疑慮，建議應全部降埋。

莊敬聖說，13個人孔蓋多是市府的人孔蓋，也有其他單位的，這麼短的距離就有13個，很奇怪，希望市府趕快想辦法減少人孔蓋的數量。